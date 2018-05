​Robert Lewandowski poprosił władze Bayernu Monachium o zgodę na transfer do innego klubu - poinformował w środę dziennik "Sport Bild", a za nim inne niemieckie media, powołując się na słowa menedżera polskiego piłkarza Piniego Zahaviego. "Robert czuje, że potrzebuje zmiany i nowego wyzwania w karierze. Kierownictwo Bayernu o tym wie" - powiedział gazecie izraelski agent Lewandowskiego.

Robert Lewandowski / Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA / PAP/EPA

Jak tłumaczył, motywem działania Polaka nie są pieniądze ani chęć gry w konkretnym klubie, choć "pewnie wszystkie czołowe zespoły chciałyby mieć w swoich szeregach jednego z najlepszych napastników świata". Podkreślił, że kierujący Bayernem Uli Hoeness i Karl-Heinz Rummenigge też mają za sobą wspaniałą karierę piłkarską, więc powinni zroumieć sytuację "Lewego".

Plotki o możliwym odejściu z ekipy mistrza Niemiec Lewandowskiego, który w tym sezonie po raz trzeci został królem strzelców Bundesligi, odżyły po tym, jak w lutym jego menedżerem został Zahavi. Izraelczyk pilotował m.in. najdroższy w historii transfer Brazylijczyka Neymara do Paris Saint-Germain.

Polskiego piłkarza, który w grudniu 2016 przedłużył kontrakt z Bayernem do 2021 roku, łączono głównie z Realem Madryt, a hiszpańskie media informowały nawet, że uzgodnił już warunki indywidualnej umowy.



Strona niemiecka jednak systematycznie dementowała wszelkie plotki i zapewniała, że nie ma mowy o żadnym transferze. Jestem pewny, że Lewandowski w przyszłym sezonie będzie nadal grał w Bayernie - powiedział przed jednym z meczów ligowych Rummenigge.



W ostatnich tygodniach w niemieckich mediach głośno było jednak o nie najlepszych relacjach Polaka z kolegami z zespołu i jego narastającemu niezadowoleniu z gry w ekipie z Bawarii. Był on także krytykowany za słabą postawę w spotkaniach półfinałowych Ligi Mistrzów z Realem Madryt (1:2, 2:2) oraz zachowanie wobec trenera Juppa Heynckesa, gdy ten zdecydował o jego ściągnięciu z boiska w pojedynku z FC Koeln.



We wtorek Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski, która w Arłamowie przygotowuje się do mistrzostw świata w Rosji.

(ph)