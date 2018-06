Po losowaniu grup piłkarskich mistrzostw świata w Rosji mecz Anglia - Belgia zapowiadał się hitem tej fazy rozgrywek. Teraz jednak nie jest to takie pewne. Obie drużyny są już bowiem pewne awansu do 1/8 finału. Co więcej, przegrany z tego meczu może trafić na teoretycznie słabszych przeciwników w fazie pucharowej turnieju.

Reprezentacja Anglii przed meczem z Belgią /ARMANDO BABANI /PAP/EPA

