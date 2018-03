Po pierwszej połowie meczu towarzyskiego reprezentacja Polski remisuje z Nigerią 0:0. Adam Nawałka ustawił kadrę w systemie 1-3-4-2-1. Najlepsze okazje do zdobycia bramki dla polskiej drużyny mieli Robert Lewandowski (strzał w słupek) i Grzegorz Krychowiak. Po jego uderzeniu głową piłkę z linii bramkowej wybił Leon Balogun. Spotkanie rozgrywane na stadionie we Wrocławiu ogląda komplet widzów.

Polak Robert Lewandowski (C) oraz Brian Idowu (L) i Wilfred Ndidi (P) z Nigerii podczas towarzyskiego meczu piłkarskiego we Wrocławiu / PAP/Maciej Kulczyński /

Reprezentacja Polski rozpoczęła pojedynek w nowym dla siebie ustawieniu, które od trzech spotkań testuje Adam Nawałka. W bramce mecz zaczął Łukasz Fabiański, przed nim w obronie ustawionych było 3 zawodników: Łukasz Piszczek, Kamil Glik i Marcin Kamiński.

Jako wahadłowi zagrali zawodnicy z polskiej ligi: Rafał Kurzawa z Górnika Zabrze i Przemysław Frankowski z Jagielloni Białystok.

Na środku pomocy na mecz wyszli Karol Linetty i Grzegorz Krychowiak.

Tuż za plecami napastnika Roberta Lewandowskiego mecz zaczął Piotr Zieliński i Dawid Kownacki.

Pierwsze minuty to przewaga Nigeryjczyków, ale pierwszą bardzo dobrą okazję do zdobycia bramki stworzyli Polacy. W 8. minucie po wywalczeniu piłki w środku pola piłkę na lewej stronie dostał Rafał Kurzawa, od razu zagrał lewą nogą prostopadłą piłkę w pole karne do Roberta Lewandowskiego, a ten zagarniając piłkę wślizgiem uderzył w zewnętrzną część słupka.

W 17. minucie boisko musiał opuścić Karol Linetty, który został uderzony przez przeciwnika w twarz. W jego miejsce pojawił się zawodnik Łudogorca Razgrad Jacek Góralski.

Kolejne minuty gry to głównie walka w środku pola. Nigeryjczycy, którzy byli wyraźnie silniejsi fizycznie od drużyny Adama Nawałki, nie dopuszczali polskich napastników w rejon ich pola karnego.

Następną szansę na zdobycie gola w 36. minucie miał Grzegorz Krychowiak. Po faulu na Frankowskim bardzo dobrze rzut wolny wykonał Rafał Kurzawa. Zagrał piłkę na piąty metr przed bramką, gdzie nie trafił w nią głową Krychowiak.

Przeciwnicy najgroźniejszą sytuacją stworzyli sobie w 40. minucie, kiedy niecelnie głową uderzał Odion Ighalo.

Kolejną doskonałą sytuację miał w 41. minucie Grzegorz Krychowiak. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Zielińskiego, zawodnik West Bromwich Albion uderzył piłkę głową, a futbolówkę z linii bramkowej wybił w ostatniej chwili nigeryjski obrońca Leon Balogun.

Tuż po tym zagraniu kolejną okazję z rzutu wolnego miał Robert Lewandowski, ale po jego uderzeniu piłkę na rzut rożny odbił Francis Uzoho.

Skład Polski na mecz z Nigerią:



Łukasz Fabiański - Łukasz Piszczek, Kamil Glik, Marcin Kamiński - Przemysław Frankowski, Karol Linetty, Grzegorz Krychowiak, Rafał Kurzawa - Piotr Zieliński, Dawid Kownacki - Robert Lewandowski.

Skład Nigerii:



Nigeria: 23. Francis Uzoho - 12. Abdullahi Shehu, 5. William Ekong, 24. Brian Idowu, 6. Leon Balogun - 13. Wilfred Ndidi, 25. Joel Obi, 18. Alex Iwobi, 14. Kelechi Ihenacho, 11. Victor Moses - 9. Odion Ighalo.



Sędzia: Michael Oliver (Anglia).