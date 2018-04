Biegaczka narciarska Marit Bjoergen zakończy w sobotę oficjalnie karierę. Wystartuje w maratonie narciarskim. Z tej okazji agencja NTB zrobiła sesję fotograficzną, na której Norweżka ustylizowana jest na groźną królową Wikingów.

Sesja Marit Bjoergen / Meek, Tore NTB / PAP

Biegaczka zasiada na tronie skonstruowanym z części z 40 par nart w kolorze antracytu na czarnym tle.

Sesja została zrobiona w scenerii amerykańskiego serialu "Gra o Tron". Bjoergen ubrana na czarno pokazuje w niej 15 medali olimpijskich, które zdobyła w karierze. Zdjęcia opublikowane zostały w piątek przez wszystkie norweskie media.

Bjoergen zapytana, który ze swoich medali olimpijskich ceni najbardziej powiedziała, że złoto w sprincie indywidualnym techniką klasyczną w Vancouver w 2010 roku. Druga w tej konkurencji była Justyna Kowalczyk, która w kilka dni później pokonała Norweżkę w biegu na 30 kilometrów techniką klasyczną i przez następne kilka lat była jej najgroźniejszą rywalką.



To był szczególny dzień i zwycięstwo w bardzo silnej stawce wydawało mi się niemożliwe. Kiedy jednak wygrałam, nie miałam z kim podzielić się radością. Mój trener Egil Kristiansen był tego dnia chory i leżał w łóżku, rodzice nie odbierali telefonu, a mój partner Fred Boerre Lundberg miał aparat wyłączony. To zwycięstwo było dla mnie przełomem - powiedziała biegaczka.





Sesja Marit Bjoergen / Meek, Tore NTB / PAP

W sobotę Bjoergen wystartuje w ostatnim biegu w karierze. Będzie to 37-kilometrowy maraton Skarverennet. Rozgrywany jest od 1974 roku i kończy oficjalnie sezon narciarski w Norwegii.



37-kilometrowa trasa Skarverennet wiedzie z miejscowości Finse położonej 1222 m nad poziomem morza, do której nie prowadzi żadna droga. Jej centralnym punktem jest stacja kolejowa i uczestnicy muszą tu przyjechać kilkunastoma specjalnymi pociągami nocnymi na linii Oslo - Bergen.



Zawodnicy rywalizują później wzdłuż masywu górskiego Hallingskarvet o wysokości 1933 m n.p.m. do wsi Ustaoset, położonej 900 m n.p.m., skąd zabierani są również pociągiem.



38-letnia Bjoergen zdobyła w karierze 15 medali olimpijskich - osiem złotych, cztery srebrne i trzy brązowe. Na najwyższym podium mistrzostw świata stała 18 razy oraz zdobyła pięć srebrnych i trzy brązowe medale. Wygrała 114 biegów Pucharu Świata, w którym triumfowała cztery razy w punktacji generalnej.

(mpw)