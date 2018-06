Reprezentacja Polski w łódzkiej Atlas Arenie gra dziś szósty mecz w tegorocznej edycji Ligi Narodów. Przeciwnikami naszego zespołu są Niemcy, drużyna którą kiedyś prowadził nasz aktualny trener, Vital Heynen. Belg obiecał, że jeśli jego zawodnicy wygrają dziś za trzy punkty, to po meczu postawi kibicom piwo.

Polacy w sobotę pokonali Chińczyków 3:0 / Grzegorz Michałowski / PAP

Nasi przeciwnicy rozpoczęli spotkanie z dużym animuszem. Niemcy pokazali się z dobrej strony na skrzydłach i w polu serwisowym. Przy siatce świetnie spisywał się Tobias Krick, a asy posyłał Lucas Bohme. Polacy próbowali odpowiedzieć zagraniami ze środka siatki, ale mimo tego nasi sąsiedzi zbudowali sobie przewagę (11:16).



"Biało-czerwoni" nie mieli pomysłu, jak zatrzymać blokiem przeciwników. Nasze zagrywki też nie przynosiły tyle pożytku, co w meczu z Chińczykami.



Odwrócić losy seta miało wprowadzenie na boisko Bartosza Kurka. Niestety zmiana za Muzaja nie przyniosła efektów. Niemcy skrupulatnie wykorzystywali każdy błąd Polaków i pozwalali sobie na coraz ryzykowniejsze zagrania. Z łatwością wygrali ostatnie akcje i zakończyli seta (18:25)



Podopieczni trenera Gianiego również początek drugiego seta mogą uznać za udany. W najbardziej spektakularnej akcji Simon Hirsch zablokował na pojedynczym bloku Kubiaka. Niemcy prowadzili, ale wkrótce "Biało-czerwoni" zaczęli odbudowywać swoją grę przy zagrywkach Piotra Nowakowskiego. Seria zagrań środkowego pozwoliła nam wyjść na prowadzenie (8:7).



Po przerwie technicznej zdobywanie punktów przychodziło naszym siatkarzom bardzo trudno. Na szczęście zaczęliśmy lepiej przyjmować zagrywki Niemców, a co za tym idzie nieznacznie podniosła się jakość naszego ataku. To jednak nie wystarczyło. Niemcy grali niemal bezbłędnie i prowadzili (13:16).



Sygnał do walki dał Polakom w końcówce Michał Kubiak. Przyjmujący umiejętnie wykorzystywał blok rywali, a na dodatek świetnie serwował. Niestety to nie wystarczyło, by doprowadzić do remisu. W grze "Biało-czerwonych" była zbyt dużo niedokładności, by odrobić straty do rywali. Znacznie lepiej wyglądała gra podopiecznych Vitala Heynena w trzeciej partii. Nasi zawodnicy byli aktywni na bloku: zatrzymali Hirscha i Bohme, dobrze radzili sobie w obronie. W rezultacie na pierwszej przerwie technicznej prowadzili (8:6). Po przerwie dystans punktowy między drużynami jeszcze się powiększył. Wpłynęły na to m.in. udane kontrataki "Biało-czerwonych". Na boisku znów wyróżniał się Kubiak, który do ataków ze skrzydeł dołożył zagrania z drugiej linii oraz Kochanowski punktujący z zagrywki (25:21).



Udany set podziałał na naszych graczy mobilizująco. W czwartek partii grali dokładniej i skuteczniej. Na lewym skrzydle dobrze atakował Bartosz Kwolek (12:10).





Polska - Niemcy 1:2 (18:25, 21:25, 25:21)



Polska: Nowakowski, Muzaj, Łomacz, Śliwka, Bieniek, Żurek oraz Kurek, Drzyzga, Kubiak, Kwolek, Kochanowski

Niemcy: Kampa, Fromm, Krick, Bohme, Reichert, Hirsch, Zenger (libero) oraz Schot





(nm)