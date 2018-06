Polscy siatkarze przegrali z Serbią 0:3 (23:25, 23:25, 23:25) na koniec występu w turnieju Ligi Narodów w Hoffman Estates. Biało-czerwoni, którzy zanotowali czwartą porażkę w rozgrywkach, w trzech spotkaniach w USA nie wygrali seta. W tabeli spadli na piąte miejsce.

Polscy kibice. Zdj. ilustracyjne / Maciej Kulczyński / PAP

W dwóch wcześniejszych pojedynkach w wiosce położonej pod Chicago podopieczni trenera Vitala Heynena ulegli Iranowi i gospodarzom.

Turniej w Hoffman Estates zakończy pojedynek Amerykanów z drużyną z Bliskiego Wschodu.



Do zakończenia występu w fazie interkontynentalnej Polakom pozostał turniej w Melbourne, który odbędzie się w przyszłym tygodniu. Po niedzielnej porażce spadli z czwartego na piąte miejsce w tabeli. Do lipcowego Final Six w Lille awansuje pięć najlepszych ekip i Francja jako gospodarz.