Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle wygrali we własnej hali z VfB Friedrichshafen 3:2 (25:23, 25:21, 22:25, 22:25, 15:13) w pierwszym spotkaniu 2. rundy play off Ligi Mistrzów. Rewanż - 10 kwietnia w Niemczech. Zwycięzca dwumeczu awansuje do Final Four. ​

Goście doznali pierwszej porażki w sezonie, licząc wszystkie rozgrywki.



Godzinę przed meczem po pustej jeszcze hali przechadzał się uśmiechnięty trener gości Vital Heynen, od niedawna także szkoleniowiec reprezentacji Polski. Pokazywał podającym piłki dzieciom, jak fachowo je odbijać.

Nie denerwuję się, bo co mogę teraz zrobić? Ile to już meczów w tym sezonie wygrałem? Nie pamiętam, może 37. Ale dziś wszystko się może zmienić - powiedział PAP Belg. Okazało się, że miał rację. Jego drużyna była do środy niepokonana we wszystkich rozgrywkach, ale - jak sam stwierdził - do Kędzierzyna-Koźla przyjechała jako outsider, który "może sprawić kolejną sensację". I niewiele do tego zabrakło.



Kibice w hali ciepło powitali Heynena i jego pochodzącego z Kędzierzyna-Koźla asystenta Adama Swaczynę. Mimo że był to ostatni "domowy" mecz najlepszej polskiej drużyny w tej edycji LM, nie przyciągnął kompletu widzów.



Gospodarze byli powszechnie uznawani za faworytów, ale w pierwszym secie - choć częściej prowadzili - mieli sporo problemów zarówno z przyjęciem zagrywki, jak i zatrzymaniem mierzącego 183 cm Greka Athanasiosa Protopsaltisa. Ostatecznie podopieczni trenera Andrei Gardiniego wygrali do 23.



Drugą partię Zaksa zaczęła od wyniku 1:3, na co jej sztab szkoleniowy zareagował... zdjęciem marynarek. Kędzierzynianie cały czas musieli odrabiać straty (było nawet 10:13) i pierwszy raz wyszli na prowadzenie po asie serwisowym gracza z Portoryko Maurice'a Torresa (15:14).



Potem siatkarze Heynena popełnili sporo błędów i po skutecznym ataku Belga Sama Deroo przegrywali 0:2.



Goście nie chcieli kończyć spotkania w trzech setach i w kolejnej odsłonie wysoko zawiesili poprzeczkę mistrzom Polski. Przy drugiej przerwie technicznej prowadzili 16:12. Grający dość nerwowo zawodnicy Zaksy pomylili się w kilku akcjach, nie radzili sobie z blokiem rywali i mogli się po kilku minutach szykować do czwartej partii.



A w niej przyjezdni grali spokojniej, pewniej, nadal dobrze bronili, wygrywali walkę "na siatce", co zaowocowało ich kilkupunktowym prowadzeniem, a wywołało nerwowe pokrzykiwania miejscowych kibiców. Zawodnicy Gardiniego zdołali zmniejszyć tę różnicę do punktu (14:15), ale tie-breaka nie uniknęli.



Goście poszli za ciosem. Wychodzili obronną ręką z bardzo trudnych sytuacji, w ataku skuteczny pozostawał Bartłomiej Bołądź i zawodnicy Heynena prowadzili 8:5, 11:7. Gospodarze potrafili jednak, przy solidnym wsparciu z trybun, zdobyć sześć punktów z rzędu, a potem wygrać seta i mecz.



To jest ćwierćfinał Ligi Mistrzów. Czy można na tym etapie liczyć na łatwe zwycięstwo? Oczywiście, że nie. Jeżeli zespół jest w tej fazie rywalizacji, to znaczy, że jest po prostu dobry - powiedział PAP po meczu trener Zaksy.



Gardini zwrócił uwagę, że jego podopieczni zagra w środę bardzo nerwowo. Popełniliśmy mnóstwo błędów, a charakterystyka rywali jest taka, że oni się nie mylili, tylko czekali na nasze pomyłki. Wygraliśmy bardzo trudny mecz i rewanż będzie z pewnością taki sam - dodał Włoch.



Drużyna lepsza w tym dwumeczu awansuje do Final Four. Turniej finałowy zaplanowany jest na 12-13 maja w Kazaniu. Gospodarzem będzie miejscowy Zenit.

ZAKSA: Benjamin Toniutti, Rafał Buszek, Łukasz Wiśniewski, Mateusz Bieniek, Maurice Torres, Sam Deroo - Paweł Zatorski (libero) oraz Sławomir Jungiewicz, Rafał Szymura, Krzysztof Rejno, Kamil Semeniuk.



VfB: Simon Tischer, Bartłomiej Bołądź, Andreas Takvam, David Sossenheimer, Athanasios Protopsaltis, Philipp Collin - Markus Steuerwald (libero) oraz Michael Kevorken, Martin Atanasow, Jakob Gunthor.