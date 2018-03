​Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Argentyny Jorge Sampoli zapewnił, że największy gwiazdor tego zespołu Lionel Messi jest gotowy, aby wystąpić we wtorkowym towarzyskim meczu z Hiszpanią w Madrycie. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:30.

Lionel Messi / JUAN CARLOS HIDALGO / PAP

Kapitan "Albicelestes" opuścił piątkowy sparing z Włochami w Manchesterze (2:0) z powodu problemów z przywodzicielem. W sobotę trenował indywidualnie i w ograniczonym zakresie.

Messi trenował już w normalnym trybie, z resztą drużyny. Gdyby istniało jakiekolwiek ryzyko, Leo na pewno by mnie o tym powiadomił. Tak zrobił w czwartek, dzień przed meczem z Włochami, i dlatego nie zagrał. W niedzielę i poniedziałek czuł się już dobrze - powiedział Sampaoli.



Messi, który dotychczas przez całą seniorską karierę bronił barw Barcelony, zagra przeciwko kilku klubowym kolegom: Andresowi Inieście, Gerardowi Pique i Jordiemu Albie.



Argentyna jest jednym z tylko sześciu krajów na świecie (obok Anglii, Brazyli, Niemiec, Holandii i NRD), które mają korzystny bilans spotkań z Hiszpanią. Piłkarze z Ameryki Płd. wygrali z tym rywalem sześć razy, a przegrali pięciokrotnie. Dwa pozostałe mecze kończyły się remisami.



"Albicelestes" będą musieli radzić sobie we wtorek prawdopodobnie bez Angela Di Marii, który ma problemy z mięśniem uda, oraz Sergio Aguero.



Z kolei w zespole Hiszpanii zabraknie kontuzjowanych Sergio Busquetsa, a także Davida Silvy - najlepszego strzelca od kiedy reprezentację przejął selekcjoner Julen Lopetegui. W barwach drużyny narodowej w tym okresie zdobył 11 goli, ale opuścił zgrupowanie z powodów osobistych po piątkowym meczu Niemcami (1:1).



Spotkanie odbędzie się na stadionie Wanda Metropolitano w stolicy Hiszpanii, na którym na co dzień rywali podejmują piłkarze Atletico.



W rozpoczynających się 14 czerwca mistrzostwach świata w Rosji Argentyna zagra w uważanej za najsilniejszą grupie D z Chorwacją, Islandią i Nigerią. Z kolei Hiszpania trafiła do grupy B, w której jej rywalami będą Portugalia, Maroko i Iran.

(ph)