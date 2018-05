Wielu emocji dostarczyło wtorkowe spotkanie Polek w Lidze Narodów. Nasze siatkarki grały z reprezentacją Chin. Początkowo przeważały Chinki, ale później to podopieczne Jacka Nawrockiego wykazały się skuteczniejszą grą i po pełnym zwrotów akcji tie-breaku wygrały całe spotkanie 3:2! To drugie zwycięstwo podopiecznych Jacka Nawrockiego w tych rozgrywkach. W środę zmierzą się z Serbią.

Nie był to łatwy mecz dla polskich siatkarek, bo do zwycięstwa potrzebowały aż pięciu setów. Początek spotkania nie zapowiadał wygranej. Pierwszego seta Polki przegrały bowiem do 18, po wielu własnych błędach.



Później "Biało-czerwone" jakby się odrodziły i wygrały dwie kolejne partie - do 17 i do 18. Bardzo skutecznie w ataku grała dziś Malwina Smarzek. W czwartym secie znów wyraźnie lepsze były Chinki, które skutecznie wykorzystały nie wymuszone błędy polskich siatkarek.

Rozstrzygnięcie jak wspomniałem przyniósł dopiero tie-break, którego polki nie bez problemów wygrały 15 do 12-stu. Jak widać, długa ponad 30-sto godzinna podróż nie wpłynęła na formę Polek, które w środę czeka kolejny trudny mecz z Serbkami.



Chiny - Polska 2:3 (25:18, 17:25, 18:25, 25:22, 12:15)

Chiny: Ding X., Wang Y., Liu X., Yang F., Yan N., Li Y., Li L. (libero) oraz Hu M.. Gong X., Yao D., Fang D., Zhang Y., Wang M. (libero).

Polska: Pleśnierowicz, Mędrzyk, Kąkolewska, Smarzek, Grajber, Efimienko, Witkowska (libero) oraz Nowicka, Łukasik, Mucha.





Mamy dla Was bilety na turniej Ligi Narodów pań, który w czerwcu zostanie rozegrany w Byggoszczy! Aby zdobyć wejściówki VIP na mecze 5, 6 i 7 czerwca (m.in. spotkania Polska - Argentyna, Polska - Niemcy, Polska - Belgia) należy wysłać we wtorek (22 maja) po 20:00 maila na adres fakty@rmf.fm. W tytule wpiszcie Siatkówka kobiet. Bydgoszcz. W treści hasło, które kryje się w powyższym tekście. Wystarczy złożyć wyboldowane litery. Nie zapomnijcie o numerze telefonu, byśmy mogli się z Wami skontaktować!

(nm)