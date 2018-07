​"Na pewno rozmawiali z kilkoma trenerami, ale myślę, że była to decyzja szybka i słuszna" - tak o wyborze Jerzego Brzęczka na nowego selekcjonera piłkarskiej kadry Polski mówił w RMF FM Grzegorz Lato. Były prezes PZPN uważa, że związek bardzo dobrze zrobił, że postawił na polskiego trenera.

Jerzy Brzęczek / Marcin Bednarski / PAP

Różne plotki chodziły o zagranicznych trenerach, ale przecież mamy prawie połowę lipca, a we wrześniu pierwszy mecz, także to za krótki termin dla kogoś zza granicy, by zapoznał się z aktualnymi polskimi zawodnikami - mówił Grzegorz Lato. Były piłkarz i działacz stwierdził również, że "wszystkie najlepsze sukcesy jakie były kiedykolwiek były przy polskich trenerach".

Polski trener zna rynek polskich zawodników. Wiadomo, że będą jakieś zmiany w obecnym składzie kadrowym, niektórzy będą kończyli karierę - powiedział.

Kto trafi do nowego składu Jerzego Brzęczka? Tam się pcha cała fala młodych, zdolnych, utalentowanych zawodników. To jest normalne. Jedno pokolenie odchodzi - wchodzi drugie. Mamy paru zdolnych młodych zawodników. Trochę ogrania i będziemy wszyscy zadowoleni. Bardzo młodą drużynę ma Belgia czy Anglicy - przebudowali całą reprezentację - mówił Lato.

Z samym Brzęczkiem Lato nigdy nie grał, ale uważa, że PZPN wybrało słusznie. Trzeba powiedzieć, że ostatnio odnosił sukcesy, jeśli chodzi o Wisłę Płock i to takie dość solidne - powiedział. Myślę, że Jurek Brzęczek pociągnie dalej pracę Adama Nawałki i będziemy wszyscy zadowoleni - dodał.

PZPN ogłosiło dzisiaj, że trener Wisły Płock Jerzy Brzęczek będzie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Zadebiutuje już 7 września, kiedy biało-czerwoni zmierzą się na wyjeździe z Włochami w pierwszym meczu Ligi Narodów UEFA.