Legia Warszawa dziś rozegra rewanżowe spotkanie z irlandzkim Cork City w pierwszej rudzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wojskowi przed tygodniem wygrali na wyjeździe 1:0, są więc krok bliżej awansu. Początek dzisiejszego spotkania w Warszawie o godz. 21.

Trener Legii Warszawa Dean Klafuric (C) podczas treningu przed rewanżowym meczem 1. rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów sezonu 2018/2019 z Cork City FC / Bartłomiej Zborowski / PAP

Legia przed rewanżowym spotkaniem wydaje się być jeszcze silniejsza niż przed tygodniem. Do kadry dołączył m.in.: król strzelców ubiegłego sezonu ekstraklasy Carlitos, który przed sezonem został kupiony z Wisły Kraków. Nie wiadomo jednak, czy Hiszpan pojawi się w wyjściowej jedenastce. Do drużyny dołączyli też już Michał Pazdan i Artur Jędrzejczyk - oni jednak raczej w kadrze meczowej się nie pojawią.

Przed meczem trener wojskowych Dean Kalfurić zapowiadał ofensywną grę swojego zespołu. Legia od początku sezonu gra ustawieniem z trójką obrońców.

W sobotę zawodnicy z Warszawy grając w tym ustawieniu nie zdołali jednak wywalczyć Superpucharu Polski, przegrywając u siebie z Arką Gdynia 2:3. Mimo porażki trener Klafurić nie zamierza zmieniać ustawienia.

W tym systemie rolę wahadłowego pełni Artur Jędrzejczyk. Dla tego zawodnika, który najlepiej czuje się w ataku, jest to nowa pozycja. Jędrzejczyk podkreślił jednak, że dla dobra drużyny zgodził się na taką rolę na boisku i jeszcze potrzebuje trochę czasu, by w pełni opanować grę w tym ustawaniu.

Przed rewanżem Legia jest faworytem. Skromna zaliczka z Irlandii przybliża mistrzów Polski do awansu. Z tego zdaje sobie sprawę trener Cork City John Caulfield.

Legia to dobra drużyna i trzeba będzie walczyć do ostatniej minuty. W ostatnim meczu nie wykorzystaliśmy swoich szans, teraz intensywnie popracowaliśmy nad błędami, ale Legia jest naprawdę silna i będziemy musieli się bardzo postarać, żeby przejść do następnej rundy - oświadczył.

Jeżeli wojskowi pokonają w dwumeczu Irlandczyków, to w kolejnej rundzie eliminacji zagrają ze słowackim Spartakiem Trnawa lub bośniackim HSK Zrinjski Mostar (na Słowacji gospodarze wygrali 1:0).

Gdyby warszawski zespół jednak nie poradził sobie z Cork City, będzie występować w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy.

(j.)