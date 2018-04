Kibice Realu Madryt sceptycznie odnoszą się do możliwego transferu Roberta Lewandowskiego do ekipy "Królewskich". Spekulacje ws. przenosin polskiego napastnika do Realu pojawiają się regularnie od kilku lat, ale w ostatnich tygodniach szczególnie przybrały na sile. Wśród mieszkańców hiszpańskiej stolicy, z którymi rozmawiała Polska Agencja Prasowa, przeważa jednak opinia, że Lewandowski, który ma już prawie 30 lat, jest zbyt "wiekowym" graczem.

Robert Lewandowski z kolegami z Bayernu Monachium: Jamesem Rodriguezem i Thiago Alcantarą /Daniel Kopatsch /PAP/EPA

