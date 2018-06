Na liście startowej znalazły się 34 załogi. W tym wszyscy najszybsi kierowcy, których oglądaliśmy już w tym sezonie na krajowych trasach. Rajd Nadwiślański to 10 odcinków specjalnych o długości 118 kilometrów. Liderem klasyfikacji generalnej Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski jest po dwóch rundach eliminacyjnych Jakub Brzeziński.

/ Foto: Łukasz Miklasiński/RajdNadwiślański/Mat. prasowy /

Po roku przerwy bazą Rajdu Nadwiślańskiego ponownie będą Puławy. Wśród zgłoszonych załóg są wszyscy najszybsi kierowcy bieżącego sezonu na czele z prowadzącymi w klasyfikacji generalnej RSMP Jakubem Brzezińskim i Grzegorzem Grzybem, który w miniony weekend zajął 6. lokatę w Rajdzie Akropolu zaliczanym do Mistrzostw Europy. Na liście startowej są także Tomasz Kasperczyk, Mikołaj Marczyk czy inni kierowcy jeżdżący w tym roku w samochodach w specyfikacji R5: Zbigniew Gabryś, Jarosław Kołtun, Łukasz Byśkiniewicz i Dariusz Poloński. W Fordzie Fiesta proto pojedzie Mistrz Polski z 2017 roku Filip Nivette, który nie ukończył żadnego z dwóch dotychczasowych startów i ciągle czeka na pierwsze punkty w tym sezonie.

W sobotę pierwszego dnia rywalizacji kierowcy dwukrotnie przejadą odcinki "Puławy", "Wilków" i "Łaziska". Na start ruszą wczesnym popołudniem. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się o 10 rano. Do pokonania będą OS-y "Józefów" i "Urzędów". Także zostaną pokonane dwukrotnie. Ten ostatni odcinek, który będzie też power stagem jest najdłuższą próbą całego rajdu Liczy sobie aż 21,5 kilometra. Niewykluczone, że to tam rozstrzygną się losy rywalizacji. Na poprzednim Rajdzie Dolnośląskim o zwycięstwie przesądziły zaledwie 0,3 sekundy. Brzeziński właśnie na ostatnim odcinku odrobił straty do Grzyba.

Klasyfikacja RSMP 2018 po dwóch rundach:

1. Jakub Brzeziński / Kamil Kozdroń 52 pkt

2. Grzegorz Grzyb / Robert Hundla 50 pkt

3. Tomasz Kasperczyk / Damian Syty 28 pkt

4. Jarosław Kołtun / Ireneusz Pleskot 23 pkt

5. Mikołaj Marczyk / Szymon Gospodarczyk 20 pkt

6. Zbigniew Gabryś / Artur Natkaniec 14 pkt

7. Łukasz Byśkiniewicz / Maciej Wisławski 14 pkt

8. Marcin Słobodzian / Grzegorz Dachowski 14 pkt

9. Kacper Wróblewski / Jacek Spentany 8 pkt

10.Jacek Jurecki / Michał Trela 4 pkt