Do mundialu w Rosji zostało 20 dni. Poznaliśmy piosenkę, która jest oficjalnym hymnem Mistrzostw Świata w Rosji. Wykonuje ją Amerykanin, Kolumbijczyk i piosenkarka z Kosowa.

Utwór "Live it up" pojawił się na kanale Nicky’ego Jama. Kolumbijski artysta wykonuje tę piosenkę razem z Willem Smithem, amerykańskim aktorem i piosenkarzem, oraz z Erą Istrefi, piosenkarką pochodzącą z Kosowa.

Cztery lata wcześniej hymnem była piosenka Pitbulla, Jennifer Lopez i Claudii Leitte "We are one".

Najbardziej znanym hymnem mundialu w ostatnich latash stał się ten z Mistrzostw Świata w RPA w 2010 roku. To piosenka Shakiry "Waka waka".

