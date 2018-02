Jacek Zieliński został nowym trenerem piłkarzy Bruk-Betu Termaliki. Zastąpił na tym stanowisku Macieja Bartoszka. Drużyna z Niecieczy zajmuje obecnie przedostatnie miejsce w tabeli ekstraklasy.

Jacek Zieliński / Jacek Bednarczyk / PAP

Bartoszek, który był trenerem Bruk-Betu od 20 września ubiegłego roku, rozwiązał we wtorek umowę za porozumieniem stron. Do jego odejścia przyczyniły się dwa przegrane tegoroczne mecze po 0:3 z Koroną Kielce i Górnikiem Zabrze.



56-letni Zieliński ostatnio pracował w Cracovii. W sezonie 2015/16 doprowadził "Pasy" do czwartego miejsca, które dało prawo gry w kwalifikacjach Ligi Europy. W poprzednim sezonie Cracovia spisywała się gorzej i zakończyła rozgrywki na 14. miejscu. Właściciel klubu Janusz Filipiak zdecydował się z nim rozstać i w jego miejsce zatrudnił Michała Probierza. Od tego czasu Zieliński nie prowadził żadnego zespołu.



Nowy szkoleniowiec Bruk-Betu prowadził już wiele klubów m.in. Siarkę Tarnobrzeg, Górnika Łęczna, Groclin Dyskobolię Grodzisk Wielkopolski, Piasta Gliwice, Polonię Warszawa, Ruch Chorzów. Największym jego sukcesem było wywalczenie tytułu mistrza Polski z Lechem Poznań w 2010 roku.



W roli szkoleniowca Bruk-Betu Zieliński zadebiutuje w sobotę spotkaniem z Sandecją Nowy Sącz.