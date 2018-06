Reprezentacja nie zagra w finale mistrzostw świata w koszykówce 3x3. Polacy po zaciętym meczu przegrali z Serbią 21:19. O godzinie 13:00 nasza kadra zagra o brąz z przegranym z meczu Słowenia - Holandia.

Polacy prowadzili przez cały mecz, ale dali się wyprzedzić na końcu spotkania. Przegrali 21:19.





Ćwierćfinał: Polacy pokonali Łotwę

Polacy zrewanżowali się rywalom za porażkę przed rokiem w eliminacjach do mistrzostw Europy 17:18 po dogrywce, która wykluczyła ich z finałowego turnieju.

W meczu z aktualnym mistrzem Starego Kontynentu, czwartą w światowym rankingu Łotwą, podopieczni trenera Mirosława Noculaka prowadzili od początku do końca.



Pierwszy punkt zdobył Paweł Pawłowski, on też ustalił wynik spotkania dwoma celnymi wolnymi. W międzyczasie skoncentrowani i dobrze broniący Polacy prowadzili nawet 14:4 po dwóch kolejnych rzutach z dystansu Marcina Sroki i Szymona Rducha. Rywale w pierwszej fazie spotkania grali niedokładnie, popełniali wiele strat. W końcówce zdołali tylko zmniejszyć różnicę z 16:6 do 19:15.



Już teraz biało-czerwoni poprawili swoje największe osiągnięcie w mistrzostwach świata. W minionym sezonie w Nantes Polacy zajęli 10. lokatę w gronie 20 zespołów. Najlepszą wywalczyli w 2014 roku w Moskwie - siódmą wśród 24 drużyn, a Przemysław Lewandowski został królem strzelców turnieju.



W 2020 roku w Tokio koszykówka w wydaniu 3x3 zadebiutuje w programie igrzysk olimpijskich.