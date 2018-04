Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari) wygrał niedzielny wyścig o Grand Prix Bahrajnu, drugą rundę mistrzostw świata Formuły 1. To 49. triumf czterokrotnego mistrza globu. Po pasjonującej walce pokonał Fina Valtteriego Bottasa (Mercedes GP). Trzecie miejsce zajął broniący tytułu Brytyjczyk Lewis Hamilton (Mercedes GP). ​Wyścigu nie ukończył drugi kierowca Ferrari Fin Kimi Raikkonen.

Sebastian Vettel / PAP/EPA/VALDRIN XHEMAJ /

Vettel odniósł drugie zwycięstwo w sezonie, triumfował także w otwierającej sezon Grand Prix Australii w Melbourne.

Niemiec, który w sobotę wywalczył pole position, dobrze wystartował, od razu objął prowadzenie i praktycznie nie oddał go do mety. Pozycję lidera stracił tylko ma kilka minut, gdy zjechał do pit stopu na zmianę opon. Później na ostatnich dziesięciu okrążeniach stoczył pasjonującą walkę z Bottasem, który miał je znacznie mniej zużyte.



Fin na kilku końcowych okrążeniach przewagę Vettela wynoszącą 6-7 sekund zniwelował do 0,5 s. Gdy jechał tuż za Niemcem kilka razy podjął próbę wyprzedzenia, ale czterokrotny mistrz świata umiejętnie się bronił i ostatecznie zwyciężył.



Vettel jako jedyny z czołówki przejechał cały wyścig meldując się tylko raz w pit stopie - na 19. okrążeniu na zmianę opon. Pozostałe z 57 jakie kierowcy mieli w sumie do pokonania przejechał na tym samym komplecie. Ostatnie dziesięć okrążeń jechałem praktycznie bez opon. Sam nie wiem, jak to się udało - przyznał.



Zespół Ferrari planował zmienić Vettelowi opony drugi raz. Ale po poważnej "awarii" mechaników, którzy podczas drugiej wizyty w pit stopie Fina Kimiego Raikkonena nie dokręcili lewego tylnego koło i przez to zawodnik musiał się wycofać, podjęto decyzję, że Vettel musi dojechać do mety na tych samych oponach.



Zadanie okazało się bardzo trudne, ale doświadczony Niemiec utrzymał do końca dobre tempo, a Bottas nie znalazł skutecznego sposobu na jego wyprzedzenie.



Mechanik Raikkonena, który miał problemy ze zmianą opony, został przez ruszający bolid potrącony. Pierwszej pomocy udzieliły mu służby ratownicze na torze, później został przewieziony do szpitala, gdzie stwierdzono u niego złamanie nogi.



Wyścigu w Bahrajnie do udanych nie zaliczą kierowcy ekip Red Bulla i Williamsa. Ci pierwsi Australijczyk Daniel Ricciardo i Holender Max Verstappen dojechali tylko do... piątego okrążenia. Już po pierwszym wycofał się Ricciardo, który miał problemy techniczne, a na piątym Holender, który po starcie miał kolizję z Hamiltonem i przebił lewą tylną oponę. Na uszkodzonej zjechał do serwisu, gdzie założono mu nową, ale straty miał już tak poważne, że został definitywnie wycofany.



Zawodnicy teamu Williams, którego kierowcą testowym i rezerwowym jest Robert Kubica, ponownie nie zdołali nawiązać walki z rywalami. Zajęli dwa ostatnie miejsca - Kanadyjczyk Lance Stroll był 16., a Rosjanin Siergiej Sirotkin 17. Obaj stracili do Vettela jedno okrążenie.



Kolejna, trzecia runda mistrzostw świata - wyścig o Grand Prix Chin odbędzie się 15 kwietnia w Szanghaju.



Wyniki GP Bahrajnu:



1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 1:32.01,940

2. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) strata 0,699 s

3. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 6,512

4. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 1.02,243

5. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 1.15,046

6. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 1.39,024

7. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 1 okrążenie

8. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) 1 okrążenie

9. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber) 1 okrążenie

10. Esteban Ocon (Francja/Force India) 1 okrążenie

11. Carlos Sainz (Hiszpania/Renault) 1 okrążenie

12. Sergio Perez (Meksyk/ Force India) 1 okrążenie

13. Brendon Hartley (Nowa Zelandia/Toro Rosso) 1 okrążenie

14. Charles Leclerc (Monako/Sauber) 1 okrążenie

15. Romain Grosjean (Francja/Haas) 1 okrążenie

16. Lance Stroll (Kanada/Williams) 1 okrążenie

17. Sergiej Sirotkin (Rosja/Williams) 1 okrążenie

Nie ukończyli: Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari), Max Verstappen (Holandia/Red Bull), Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull).



Klasyfikacja MŚ F1 (po 2 z 21 zawodów):



1. Sebastian Vettel (Niemcy/Ferrari) 50 pkt

2. Lewis Hamilton (W. Brytania/Mercedes) 33

3. Valtteri Bottas (Finlandia/Mercedes) 22

4. Fernando Alonso (Hiszpania/McLaren) 16

5. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) 15

6. Nico Huelkenberg (Niemcy/Renault) 14

7. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 12

. Pierre Gasly (Francja/Toro Rosso) 12

9. Kevin Magnussen (Dania/Haas) 10

10. Max Verstappen (Holandia/Red Bull) 8

11. Stoffel Vandoorne (Belgia/McLaren) 6

12. Marcus Ericsson (Szwecja/Sauber) 2

13. Carlos Sainz jr. (Hiszpania/Renault) 1

14. Esteban Ocon (Francja/Force India) 1



Klasyfikacja konstruktorów:



1. Ferrari 65 pkt

2. Mercedes 55

3. McLaren 22

4. Red Bull 20

5. Renault 15

6. Toro Rosso 12

7. Haas 10

8. Sauber 2

9. Force India 1