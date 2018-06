Fin Valtteri Bottas wygrał kwalifikacje i w niedzielę z pierwszego pola startowego rozpocznie wyścig Formuły 1 o Grand Prix Austrii, dziewiątą rundę mistrzostw świata. Drugi był prowadzący w klasyfikacji MŚ jego partner z zespołu Mercedes GP Brytyjczyk Lewis Hamilton, który broni tytułu. Trzeci czas kwalifikacji na torze Spielberg uzyskał Niemiec Sebastian Vettel (Ferrari).

Bottas ma świetne wspomnienia z Austrii, gdyż przed rokiem był najlepszy zarówno w kwalifikacjach, jak i w wyścigu. W tegorocznych MŚ plasuje się obecnie na czwartej pozycji. Traci cztery punkty do wyprzedzającego go bezpośrednio Australijczyka Daniel Ricciardo (Red Bull) oraz 39 do Vettela i 53 do prowadzącego Hamiltona.

W stawce 20 zawodników 15. był w kwalifikacjach Kanadyjczyk Lance Stroll, a 18. Rosjanin Siergiej Sirotkin. Obaj to partnerzy z teamu Roberta Kubicy, który w tym sezonie jest kierowcą testowym ekipy Williams-Mercedes.