Już 14 czerwca zapraszamy Was na Rynek Główny w Krakowie. W pierwszy dzień piłkarskiego mundialu pobijemy kolejny rekord Guinnessa. Tym razem w jednoczesnym podbijaniu piłki futbolowej. Żeby tego dokonać, potrzebujemy Waszej pomocy!

Na Rynku Głównym w Krakowie 14 czerwca powinno się pojawić co najmniej 1407 osób (aktualny rekord to 1406 osób). Wszystkie - jednocześnie - na nasz sygnał będą podbijać piłkę futbolową przez 10 sekund.

Ponieważ próba jest dość trudna od strony technicznej - a do jej wykonania każdy uczestnik potrzebuje odpowiedniej przestrzeni - to na Rynku w Krakowie przewidzieliśmy miejsce dla maksymalnie 1700 osób.



Wideo youtube

Na miejsce próby pobicia rekordu wejdą Ci słuchacze, którzy:

- wyślą do nas film, na którym pokażą, że potrafią utrzymać piłkę w powietrzu "kapkując" przez co najmniej 10 sekund

- redakcja RMF z nadesłanych zgłoszeń wybierze osoby, którym wychodzi to najlepiej

- dla każdej osoby zakwalifikowanej będziemy mieli na miejscu imprezy darmową piłkę i koszulkę.



Wszystkich pozostałych słuchaczy zapraszamy na Rynek do kibicowania. Liczymy na Wasz udział! Czekamy!



A tak było w sierpniu ubiegłego roku!

24 sierpnia 2017 roku na Rynku Głównym w Krakowie dokładnie 1 tysiąc 804 osoby utrzymały w powietrzu piłkę do siatkówki przez co najmniej 10 sekund. Pobity przez Was rekord został wpisany do Guinness World Records.



Pobiciem rekordu chcieliśmy uświetnić początek mistrzostw Europy w piłce siatkowej mężczyzn.



Tak biliśmy rekord Guinnessa RMF FM

(ug)