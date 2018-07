Cristiano Ronaldo podpisał kontrakt z włoskim klubem Juventus Turyn - informuje agencja Reutera. "Madryt zawsze będzie twoim domem" - napisano w komunikacie na pożegnanie 33-letniego rekordzisty pod względem liczby bramek dla "Królewskich".

Cristiano Ronaldo / Bartłomiej Zborowski / PAP

Ronaldo, pięciokrotnie wybierany najlepszym piłkarzem roku na świecie, bronił barw stołecznej drużyny od 2008 roku, kiedy przeszedł tam z Manchesteru United za rekordową wówczas kwotę 100 milionów euro. Klub z Turynu zapłaci za niego Realowi taką samą kwotę w dwóch ratach. Z Juventusem zawodnik związał się czteroletnim kontraktem - do końca czerwca 2022 roku.





"Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność piłkarzowi, który pokazał, że jest najlepszy na świecie"

Real Madryt informuje, że (...) zgodził się na odejście Cristiano Ronaldo do Juventusu. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność piłkarzowi, który pokazał, że jest najlepszy na świecie, i zapisał się w jednej z najwspanialszych epok naszego klubu i światowego futbolu - napisano w komunikacie opublikowanym na oficjalnej stronie internetowej "Królewskich".



W koszulce Realu Portugalczyk zdobył 451 bramek w 438 meczach i przyczynił się do zdobycia dwóch tytułów mistrza Hiszpanii oraz czterech triumfów w Lidze Mistrzów.

Pomijając zdobyte tytuły, trofea i odniesione triumfy na boiskach przez te dziewięć lat, Cristiano Ronaldo był przykładem poświęcenia, pracy, odpowiedzialności, talentu i doskonałości. Dla Realu Madryt zawsze będzie jednym z wielkich symboli i punktem odniesienia dla przyszłych pokoleń. Real Madryt zawsze będzie twoim domem - podkreślono.



Sam zawodnik napisał też list, w którym pożegnał się z klubem i kibicami. Pismo w całości również opublikowano na stronie internetowej Realu.



Te lata w Realu Madryt, i w tym mieście, były być może najszczęśliwszymi w moim życiu. Odczuwam jedynie wdzięczność wobec tego klubu, miasta i kibiców. Dziękuję za wsparcie i troskę, którymi zostałem obdarzony. Jednak wierzę, że przyszedł czas na rozpoczęcie nowego etapu w moim życiu i dlatego poprosiłem klub o zgodę na odejście. Jest mi przykro i proszę wszystkich, szczególnie kibiców, żeby mnie zrozumieli - zaapelował słynny "CR7".



Ronaldo, który niedawno zakończył udział w mistrzostwach świata w Rosji - z reprezentacją Portugalii dotarł do 1/8 finału - pochwalił także swoich dotychczasowych kolegów z drużyny.



Ronaldo: Real Madryt podbił serce moje i mojej rodziny

Na boisku i w szatni miałem znakomitych towarzyszy, a przy wsparciu niesamowitych kibiców razem triumfowaliśmy w Lidze Mistrzów trzy razy z rzędu i czterokrotnie w ostatnich pięciu latach. Na poziomie indywidualnym cieszyłem się też z czterech Złotych Piłek i trzech Złotych Butów. Real Madryt podbił serce moje i mojej rodziny - dodał Ronaldo.



Autorka książki o "CR7" Yvette Żółtowska-Darska w rozmowie z PAP stwierdziła, że "w Madrycie Ronaldo osiągnął już wszystko".



Transfer do Juve nie będzie dla niego ani awansem sportowym, ani marketingowym, ale z punktu widzenia czysto ludzkiego ma więcej sensu niż się wydaje - uważa autorka książki "Ronaldo. Chłopiec, który wiedział, czego chce", wydanej w 2015 roku.



Jej zdaniem Juventus z tym graczem w składzie miałby szansę na sięgnięcie po wymarzony triumf w Lidze Mistrzów.



To Juve jest przecież klubem, który ostatnio aż dwa razy doszedł do finału tego turnieju, z czego raz przegonił go stamtąd właśnie Real i Cristiano - dodała Żółtowska-Darska.

Juventus zdominował rywalizację na krajowym podwórku. Po mistrzostwo Włoch sięgnął w siedmiu ostatnich sezonach, a w minionych czterech wywalczył także Puchar. W Europie nie potrafi jednak zdobyć ważnego trofeum od 1996 roku.

(ph)