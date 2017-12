Cristiano Ronaldo najlepszym sportowcem Europy 2017 roku - tak orzekli dziennikarze 26 agencji prasowych Starego Kontynentu, przepytani przez Polską Agencję Prasową. To już 60. odsłona Ankiety PAP - jednej z najstarszych tego typu na świecie - na 10 najlepszych sportowców roku w Europie. Wśród biało-czerwonych najwyżej - na 22. pozycji - uplasowała się mistrzyni świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk.

Cristiano Ronaldo wyraźnie wyprzedził w rankingu brytyjskiego mistrza świata Formuły 1 Lewisa Hamiltona i szwajcarskiego tenisistę Rogera Federera, który w tym roku triumfował w wielkoszlemowych Australian Open i Wimbledonie.

To nie pierwsze w ostatnim czasie laury dla Portugalczyka, który w tym roku poprowadził Real Madryt do obrony trofeum w Lidze Mistrzów - co w tych rozgrywkach nie udało się wcześniej żadnemu klubowi - i do mistrzostwa Hiszpanii. 32-latek zdobył w ostatnich tygodniach Złotą Piłkę dla najlepszego gracza w Europie w plebiscycie "France Football" i po raz piąty w karierze został wybrany Piłkarzem Roku przez FIFA.

Co ciekawe, Ronaldo wygrał Ankietę PAP również przed rokiem: jako pierwszy w historii piłkarz, który triumfował w tym istniejącym od 1958 roku plebiscycie.

W czołowej "10" tegorocznej Ankiety PAP uplasowali się - za Ronaldo, Hamiltonem i Federerem: hiszpański tenisista Rafael Nadal, szwedzka pływaczka Sarah Sjoestroem, austriacki alpejczyk Marcel Hirscher, niemiecka biathlonistka Laura Dahlmeier, brytyjski lekkoatleta Mohamed Farah, brytyjski kolarz szosowy Chris Froome i grecka lekkoatletka Ekaterina Stefanidi.

Mistrzyni i rekordzistka świata w rzucie młotem Anita Włodarczyk, która przed rokiem była dziewiąta, tym razem uplasowała się na 22. miejscu, tyczkarz Piotr Lisek znalazł się na 38. pozycji, a skoczek narciarski Kamil Stoch i piłkarz Bayernu Monachium Robert Lewandowski sklasyfikowani zostali ex aequo na miejscu 58.

W sumie w obecnej edycji Ankiety Polskiej Agencji Prasowej zgłoszono 72 sportowców z 28 państw: 21 kobiet i 51 mężczyzn reprezentujących 25 dyscyplin. Najliczniej reprezentowani byli Francuzi i przedstawiciele "królowej sportu": lekkoatletyka zdecydowanie wyprzedziła pod tym względem narciarstwo klasyczne, futbol i tenis.

Każda z 26 europejskich agencji prasowych, biorących udział w Ankiecie, przedstawiła własną "10" najlepszych.

Cristiano Ronaldo znalazł się na listach 22 agencji, w tym aż osiem razy na pierwszym miejscu, raz - na drugim, trzykrotnie - na trzecim.

Na Włodarczyk głosowali dziennikarze czterech agencji, natomiast na Liska, Lewandowskiego i Stocha - po jednej.

W 60. Ankiecie Polskiej Agencji Prasowej głosowali dziennikarze:



AFP (Francja), AGERPRES (Rumunia), AMNA (Grecja), APA (Austria), ATA (Albania), BELGA (Belgia), BELTA (Białoruś), BTA (Bułgaria), CTK (Czechy), DPA (Niemcy), ELTA (Litwa), FENA (Bośnia i Hercegowina), HINA (Chorwacja), LETA (Łotwa), LUSA (Portugalia), MALTA SPORTS MEDIA (Malta), MINA (Czarnogóra), MOLDPRES (Mołdawia), MTI (Węgry), STA (Słowenia), STT (Finlandia), TANJUG (Serbia), TASS (Rosja), TASR (Słowacja), UKRINFORM (Ukraina) i samej PAP.

Ankieta PAP, jedna z najstarszych tego typu w świecie, organizowana jest od 1958 roku.

Jej pierwszym zwycięzcą został Zdzisław Krzyszkowiak, bohater mistrzostw Europy w Sztokholmie, zdobywca złotych medali w biegach na 5000 i 10 000 metrów. W latach 1966 i 1974 najlepsza okazała się natomiast lekkoatletka Irena Szewińska. To jedyni polscy triumfatorzy tego plebiscytu.

Najczęściej, bo w sumie 13 razy, w głosowaniu zwyciężali tenisiści: Niemka Steffi Graf (1988-89), Szwed Stefan Edberg (1990), Szwajcarka Martina Hingis (1997), Szwajcar Roger Federer (2004-07 i 2009), Hiszpan Rafael Nadal (2008 i 2010) i Serb Novak Djokovic (2011 i 2015).

Federer zresztą - z pięcioma triumfami na koncie - jest rekordzistą plebiscytu.

Trzykrotnie wygrywali radziecki skoczek wzwyż Walery Brumel i siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Niemiec Michael Schumacher.

Tylko raz zdarzyło się, by na najwyższym stopniu podium stanęła dwójka sportowców: w 2005 roku pierwszym miejscem podzielili się rosyjska tyczkarka Jelena Isinbajewa i Roger Federer.