To szokujące wieści dla fanów futbolu. Jak informuje Radio Catalunya Andres Iniesta po tym sezonie może opuścić FC Barcelonę. Piłkarz, który z klubem związany jest od czasów juniorskich miałby przed sportową emeryturą przenieść się do Chin.

Spekulacje na temat przyszłości Andresa Iniesty odżyły po tym jak FC Barcelona w niesamowitych okolicznościach pożegnała się z Ligą Mistrzów. "Dumę Katalonii" wyeliminowała AS Roma. Teraz okazuje się, że z drużyny może odejść prawdziwy lider i symbol klubu.



Iniesta z Barceloną związany jest od czasów juniorskich. Rozegrał w niej ponad 650 spotkań. Okazuje się, że piłkarz - jak informuje Radio Catalunya - chce przed sportową emeryturą pograć jeszcze w Chinach.

Rozmowy i namawianie Iniesty na przenosiny do Chin trwały podobno od kilu miesięcy. Szefowie klubu Tianjin Quanjian jako decydującego argumenty użyli oczywiście pieniędzy. Iniesta miałby w Chinach grać przez trzy lata a za każdy sezon na jego konto trafiać ma aż 37 milionów euro. To oznacza ponad 3 miliony euro... miesięcznie. Nic dziwnego, że Hiszpan się waha. Jak informują katalońscy dziennikarze Iniesta do końca miesiąca musi przekazać Chińczykom ostateczną informację i będzie ona pozytywna, bo piłkarz już wcześniej wszystko przemyślał.



Chodząca legenda drużyny

Na razie jednak mamy nie oczekiwać oficjalnej informacji w tej sprawie od samego Iniesty czy od FC Barcelony. Warto przypomnieć, że na podobny krok zdecydował się kilka lat temu Xavi, który przed sportową emeryturą wybrał się na podbój ligi katarskiej i ciągle reprezentuje barwy klubu Al-Sadd. Po tym sezonie Xavi ma ostatecznie rozstać się z futbolem. Inny scenariusz wybrał Carles Puyol, który pozostał do końca kariery wierny barwom Barcelony.

Iniesta to chodząca legenda drużyny. Zdobył z FC Barceloną wszystkie możliwe trofea. Do dziś rozegrał w barwach klubu 668 spotkań. Zdobył w nich 56 bramek i zanotował 141 asyst. Piłkarz wystąpił też w 129 meczach reprezentacji Hiszpanii. To on jest autorem jedynej bramki w finale Mistrzostw Świata w 2010 roku.



