Dziś pierwszy Otwarty Trening naszej Kadry w Arłamowie. Na trybunach zasiądzie 800 kibiców, którzy będą mogli oglądać przygotowania naszych do mundialu w Rosji.

Piłkarze w Arłamowie / Józef Polewka / RMF FM

Zawodnicy przygotowania rozpoczną od wizyty na siłowni. Tam będą ćwiczenia rozciągające i zwiększające siłę.

Potem zaplanowano już trening na boisku. Tutaj kadra będzie ćwiczyła, podzielona na formacje. Osobno defensywa, osobno ofensywa. Po południu cała kadra będzie trenowała już razem. To wszystko bez dostępu mediów i kibiców.

Na godzinę 18:00 zaplanowano zaś trening otwarty. W jego trakcie nie będzie jednak ćwiczona taktyka.

Piłkarze przybyli do Arłamowa

Piłkarze przybyli do Arłamowa wczoraj. Zabrakło jedynie Marcina Kamińskiego, który - z uwagi na infekcję - dołączy do kolegów dziś. Jako pierwszy do Arłamowa dotarł Łukasz Skorupski.

Wieczorem na miejsce helikopterem przylecieli Robert Lewandowski wraz z Grzegorzem Krychowiakiem, Wojciechem Szczęsnym i Łukaszem Teodorczykiem.

Już przed godziną 17:00 przed hotelem wylądował natomiast helikopter z Kamilem Grosickim, Maciejem Rybusem, Jackiem Góralskim i Thiago Cionkiem. Klika minut po nich lądowali Łukasz Piszczek i Arkadiusz Milik.



Jako pierwszy natomiast, bo około godz. 14:00 pojawił się Łukasz Skorupski. Ponad godzinę po nim bocznym wejściem wjechał Artur Jędrzejczyk.

Piłkarze przylatują helikopterami do Arłamowa RMF FM

Około godz. 16:00 pod wejście główne hotelu przyjechały dwa busy. W pierwszym z nich byli Łukasz Fabiański, Karol Linetty, Bartosz Bereszyński i Dawid Kownacki. W drugim natomiast Bartosz Białkowski, Sebastian Szymański, Przemysław Frankowski i Paweł Dawidowicz.



Kadra nie ma całego obiektu w Arłamowie dla siebie. Zrobiono jednak wszystko, żeby zawodników nikt nie podglądał w czasie treningów. Wszystkie pokoje od strony boiska są zajęte przez sztab.



