​Zwyciężczyni Eurowizji Conchita Wurst ogłosiła, że od kilku lat przechodzi regularną terapię związaną z byciem nosicielką wirusa HIV. Austriacka piosenkarka podkreśliła, że została zmuszona do ujawnienia swojego stanu, gdyż była szantażowana przez byłego partnera.

Conchita Wurst / SVEN HOPPE / PAP/EPA

Conchita Wurst ogłosiła to w swoim wpisie na Instagramie. Jestem nosicielką wirusa HIV od wielu lat (...) Były chłopak groził mi, że ujawni tą moją prywatną informację, a ja nigdy nie pozwolę, by ktoś mnie straszył i by to wpływało na moje życie - napisała piosenkarka.

Wurst podkreśliła, że wirus jest niemal niewykrywalny, więc prawie nie istnieje ryzyko, że może go komuś przekazać.

Mam nadzieję, że to da odwagę ludziom i będzie kolejnym krokiem w walce ze stygmatyzowaniem ludzi, którzy zostali zarażeni wirusem HIV - podkreśliła.

Czuję się dobrze, jestem silniejsza, bardziej zmotywowana i bardziej wyzwolona niż kiedykolwiek. Dziękuję wszystkim za wsparcie! - napisała na mediach społecznościowych.

Conchita Wurst to alter ego artysty Toma Neuwirtha. W 2014 roku zdobyła sławę na cały świat, wygrywając konkurs Eurowizji z piosenką "Rise Like a Phoenix". Obecnie pracuje z wiedeńską orkiestrą nad albumem "From Vienna with Love", który ma trafić do sklepów w październiku.