6-letnia córka Beyonce ma własnego stylistę i konsultanta zakupowego.

Blue Ivy Carter, Jay-Z i Beyonce / PAT BENIC / PAP/Newscom

Za kreacje Blue Ivy odpowiedzialny jest Manuel Mendez. To on wybrał stroje dziewczynki m.in. na galę Grammy czy do teledysku Jaya-Z "Family Feud".



Mężczyzna od 9 lat pracuje również w firmie Beyonce - Parkwood Entertainment.