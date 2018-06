Mamy dla Was cztery rodzinne bilety do Legendii Śląskiego Wesołego Miasteczka. To największy park tematyczny w Polsce. Od blisko 60 lat bawi kolejne pokolenia i zapewnia całym rodzinom niezapomniane wrażenia. Aby zdobyć wejściówki, trzeba wziąć udział w naszej zabawie!

Legendia Śląskie Wesołe Miasteczko /Materiały prasowe

REKLAMA