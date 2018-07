Lubicie leniwe plażowanie w piekącym słońcu? A może wolicie poszaleć w wodzie? Zastanówcie się - bo mamy dla Was całodzienne wejściówki dla całej rodziny do Chochołowskich Term!

Lato rozpoczęło się na dobre, a w RMF FM mamy dla Was niespodziankę, która pomoże Wam uczynić wakacyjny wypoczynek wyjątkowym! To całodzienne wejściówki do strefy basenowej i leczniczej (z wyłączeniem saunarium) największych na Podhalu Chochołowskich Term!

Jak je zdobyć?

Wystarczy, że za pośrednictwem poniższego formularza prześlecie nam zdjęcie ze swojego wypoczynku nad wodą - na basenie, plaży, nad rzeką czy jeziorem - i napiszecie w kilku zdaniach, jaki wypoczynek najbardziej Wam odpowiada: aktywny czy leniwy?

W najbliższych tygodniach w każdy czwartek (12, 19 i 26 lipca oraz 2 sierpnia po godzinie 12:00) wybierzemy 3 lub 4 osoby, których zgłoszenia uznamy za najciekawsze, najzabawniejsze, najbardziej oryginalne.

Wyróżnieni otrzymają całodzienne wejściówki - maksymalnie po cztery - do strefy basenowej i leczniczej Chochołowskich Term!

W sumie nagrodzimy w naszej zabawie 13 osób, które swoje niespodzianki od RMF FM będą mogły wykorzystać do końca sierpnia!

Ze zdobywcami wejściówek będziemy kontaktować się telefonicznie.