Amerykańska sieć restauracji fast-food McDonald's rozszerzyła program pilotażowy serwowania w swych produktach świeżej wołowiny zamiast mrożonej - podała agencja AP. Sieć chce w ten sposób poprawić swój wizerunek.

McDonald's rozszerzyła program pilotażowy serwowania w swych produktach świeżej wołowiny zamiast mrożonej (na zdjęciu ilustracyjnym: jeden z burgerów amerykańskiej sieci fast-food) / GAETAN BALLY/Keystone / PAP

Nowy rodzaj kanapki z kotletem z wołowiny, która nie leżała w zamrażarce, wprowadzono w ramach testów do siedmiu restauracji w stanie Oklahoma. Jeśli Archburger zasmakuje konsumentom, ma zostać wprowadzony do lokali w całym kraju, a docelowo również do restauracji za granicą.

Podobne próby dotyczące innych burgerów - o nazwie Quarter Pounder, poza Stanami Zjednoczonymi znanych jako Hamburger Royale, Royal czy McRoyal - prowadzono niemal przez rok. W efekcie zapadła decyzja, że od połowy tego roku świeża wołowina będzie serwowana w tego typu burgerach w większości spośród 14 tysięcy restauracji McDonald's w Stanach Zjednoczonych.

Jak podkreśliła AP, to ogromna zmiana dla firmy z siedzibą w Oak Brook w stanie Illinois, która od przeszło 40 lat korzysta z wołowiny mrożonej.

W ostatnich latach sieć McDonald's kilkakrotnie modyfikowała menu, by przyciągnąć do swych restauracji więcej klientów. Ograniczyła np. konserwanty chemiczne w McNuggetsach i obniżyła zawartość cukru w soku dodawanym do zestawów Happy Meal.

Według analityków firmy Nomura, na których powołuje się agencja AP, przejście na świeżą wołowinę może podwyższyć wyniki sprzedaży amerykańskiego potentata.