Waszczykowski, Radziwiłł, Streżyńska - do dymisji. W samo południe premier Mateusz Morawiecki ma ogłosić nowy skład nowego rządu, a prezydent Andrzej Duda ma go zatwierdzić. Z informacji naszych dziennikarzy wynika, że zmiana będzie naprawdę głęboka.

Z naszych informacji wynika, że wciąż się waży przyszłość ministra obrony Antoniego Macierewicza. On sam nie odpuszcza, choć jego dymisji chcą i premier Morawiecki , i prezydent Duda, i wicepremier Gowin.

Jeśli Macierewicz zostanie jednak odwołany, to nowym ministrem obrony miałby zostać Mariusz Błaszczak. A wakat na stanowisku szefa resortu spraw wewnętrznych wypełniłby Joachim Brudziński - obecny wicemarszałek Sejmu. To najbardziej prawdopodobny scenariusz.



Witold Waszczykowski jest już skreślony - decyzja miała zapaść w trakcie ostatniej wizyty Morawieckiego w Budapeszcie. Kandydatów na nowego szefa polskiej dyplomacji jest dwóch. Obaj to obecni wiceministrowie. Największe szanse ma eurosceptyczny profesor Jacek Czaputowicz . Choć niektórzy walczą o awans bardziej euroentuzjastycznego Konrada Szymańskiego.



Wiemy, że pracę straciła Anna Streżyńska jako minister cyfryzacji. Zastąpić ją ma wiceminister finansów Piotr Nowak lub wymieniany przez niektórych wiceminister cyfryzacji Krzysztof Szubert.



Przyszłości nie ma dla ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła. Nie ma jednak też chętnych na jego następcę. Jarosław Gowin forsuje tam swojego zastępcę Łukasza Szumowskiego.



Nowym ministrem finansów ma być wiceminister tego resortu Teresa Czerwińska. Natomiast resort rozwoju ma zostać podzielony na dwa , którymi pokierują obecni wiceministrowie Jadwiga Emilewicz i Jerzy Kwieciński.



Wciąż nie wiadomo, co z Janem Szyszką. Tu rozmowy trwają. Jak usłyszał reporter RMF FM, wielu obecnych i potencjalnych ministrów jeszcze dziś chce iść do Jarosława Kaczyńskiego, prosić o łaskę.

Rekonstrukcja zapowiada już w październiku

Rekonstrukcja rządu - wtedy jeszcze pod przywództwem Beaty Szydło - zapowiedziana została przez nią pod koniec października ubiegłego roku. Po kilku tygodniach oczekiwania, 7 grudnia, po serii spotkań na szczycie i posiedzeniu komitetu politycznego PiS rzeczniczka partii Beata Mazurek ogłosiła, że Beata Szydło poda swój rząd do dymisji, a nowym premierem zostanie Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier oraz minister rozwoju i finansów.

Kilka dni później prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł stary-nowy rząd: w porównaniu z gabinetem Szydło nie wprowadzono w nim wówczas żadnych zmian.

Poważniejsze roszady zapowiedziane zostały natomiast na styczeń. Sam Morawiecki mówił, że możemy spodziewać się ich w krótkim czasie po święcie Trzech Króli.

(mpw)