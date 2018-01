"Dzięki zmianom w armii w ciągu ostatnich dwóch lat, mogła się zmienić także Polska. Po raz pierwszy od dziesięcioleci, Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni " - powiedział Antoni Macierewicz podczas uroczystości przekazania resortu obrony. Na stanowisku szefa MON zastąpił go Mariusz Błaszczak.

Prezydent Andrzej Duda odwołał we wtorek z funkcji ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Zastąpił go dotychczasowy szef MSWiA Mariusz Błaszczak.



W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliście Polskę i zmieniliście armię - mówił Macierewicz zwracając się do generałów, oficerów i żołnierzy, podczas uroczystości przekazania obowiązków Mariuszowi Błaszczakowi.



Dlatego, że zaczęliście zmieniać armię, mogła się także zmieniać Polska. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni, że są dumni ze swojej armii, że są dumni ze swoich córek i synów, braci i sióstr, które noszą mundury Wojska Polskiego - podkreślił b. szef MON.



Podnieśliście głowy Polaków, sprawiliście, że bezpieczeństwo, duma, honor, przestały być pustym frazesem, pustym hasłem, zastępczym narzędziem propagandowym i zaczęły stawać się treścią naszego życia narodowego - dodał Macierewicz.



Jak mówił, wysiłek, który został podjęty w ostatnich dwóch latach, "jest godny najwyższego szacunku i podziękowań".

"Najistotniejsza budowa silnej polskiej armii"

Były szef MON powiedział, że zmiany zachodzące w armii nie byłyby możliwe gdyby "nie wielki wysiłek narodu polskiego", który - jak dodał - "zmaterializował się w decyzji z jesieni 2015 r. - wyboru tych, którzy naprawdę chcą zmieniać Polskę".



Tych, którzy udowodnili przez te wszystkie lata, że nie słowa i nie propaganda, ale czyny są źródłem tej zmiany. Jednym z najistotniejszych czynów jest budowa silnej polskiej armii. Mówię to w rocznicę 100-lecia odzyskania państwowości polskiej, odzyskania dzięki armii, odzyskania dzięki czynowi zbrojnemu, odzyskania dzięki tym setkom tysięcy Polek i Polaków, które w mundurach wywalczyły polskie granice i odbudowały polską państwowość - mówił.



Zwracając się do żołnierzy powiedział, że "są ich dziedzicami". Wy jesteście ich spadkobiercami. Nie, nie jesteście spadkobiercami zdrajców; nie, nie jesteście spadkobiercami tych, którzy służyli zaborcom; nie, nie jesteście spadkobiercami formacji komunistycznych. Jesteście spadkobiercami żołnierzy niepodległości, I Rzeczpospolitej, powstań, II Rzeczpospolitej, powstania warszawskiego i wreszcie żołnierzy niezłomnych, którzy rzucili rzeczywiście - nie w piosence, nie w pieśni najdumniejszej nawet - ale w rzeczywistości swój los na stos - powiedział Macierewicz.



Odnosząc się do Wojsk Obrony Terytorialnej powiedział, że sprawiły, "że polska armia ma dzisiaj tak wielkie zaufanie społeczne". To właśnie wielka praca oficerów i żołnierzy, która doprowadziła do tak wysokiego profesjonalizmu polskiej armii sprawiła, że polska armia jest silna i szanowana na całym świecie - dodał.

Błaszczak podziękował Macierewiczowi za pracę w MON. Będzie kontynuował jego działania

Mariusz Błaszczak w wystąpieniu podczas uroczystości przed gmachem MON w Warszawie podkreślił, że gdy sam dwa lata temu obejmował resort spraw wewnętrznych jego celem było odbudowanie poczucia bezpieczeństwa w Polsce. Zaznaczył, że to wielka odpowiedzialność i honor móc pełnić funkcję ministra obrony.



Przypomniał, że takie samo zadanie postawił przed sobą minister Macierewicz i całym szeregiem działań doprowadził do tego w armii. Podstawy poczucia bezpieczeństwa zostały stworzone w Wojsku Polskim - zaznaczył Błaszczak.



Cel jest ten sam - chodzi o bezpieczeństwo naszej ojczyzny, chodzi o to, żeby Polska mogła się obronić przed najeźdźcami, przed tymi, którzy Polsce źle życzą - podkreślił nowy szef MON.



Chciałem podziękować panu ministrowi Macierewiczowi za wysiłki podjęte w ciągu ostatnich dwóch lat i zapewnić, że te działania będą kontynuowane - powiedział Błaszczak.