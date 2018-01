Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego powołał nowych członków Rady Ministrów. W rządzie nie będzie już Antoniego Macierewicza, Witolda Waszczykowskiego, Anny Streżyńskiej, Konstantego Radziwiłła i Jana Szyszki. Część dotychczasowych ministrów: Mariusz Błaszczak, Henryk Kowalczyk, Andrzej Adamczyk - objęła nowe teki. Są też zupełnie nowe twarze. Pierwsze posiedzenie gabinetu w nowym składzie zaczęło się o godz. 13:30.

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

Wideo youtube

/ RMF FM jj

Nowym ministrem finansów została Teresa Czerwińska, a ministrem inwestycji i rozwoju został Jerzy Kwieciński. Dotychczas resortami finansów i rozwoju kierował Mateusz Morawiecki.



Prezydent powołał Jadwigę Emilewicz na ministra przedsiębiorczości i technologii, Jacka Czaputowicza na szefa MSZ, a Łukasza Szumowskiego na ministra zdrowia.



Mariusz Błaszczak, który dotychczas pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji został powołany na ministra obrony narodowej. Nowym szefem MSWiA został dotychczasowy wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński.



Na funkcję ministra środowiska powołany został Henryk Kowalczyk, który wcześniej był przewodniczącym Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Andrzej Adamczyk został powołany na ministra infrastruktury. Wcześniej pełnił funkcję ministra infrastruktury i budownictwa.



Wcześniej prezydent Duda odwołał ze stanowisk m.in.: szefa MON Antoniego Macierewicza, ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, szefa resortu środowiska Jana Szyszkę, ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, minister cyfryzacji Annę Streżyńską.

Ankieta Zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego są: Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Zmiany w rządzie Mateusza Morawieckiego są: Przemyślane, pokazują, że premier Morawiecki ma wizję swojego rządu 25% Dobre, poprawią prace Rady Ministrów 11% Zaskakujące. Spodziewałam/Spodziewałem się innych 5% Wystarczające 4% Tylko kosmetyczne 4% To działanie PR-owskie, ma odwrócić uwagę od innych problemów 26% Złe i niepotrzebne 3% I tak niczego nie zmienią 22%

głosów: 4941



18:03

Byly minister środowiska Jan Szyszko przekazał obowiązki nowemu szefowi MŚ Henrykowi Kowalczykowi.

Kowalczyk był dotychczas przewodniczącym Stałego Komitetu Rady Ministrów, został we wtorek ministrem środowiska.

W rządzie Beaty Szydło uchodził za jej najbliższego współpracownika w sprawach gospodarczych. To przez kierowany przez Kowalczyka Komitet Stały przechodziły wszystkie najważniejsze przedsięwzięcia gabinetu Beaty Szydło, przede wszystkim program 500 plus.

17:36

Wzrost poziomu inwestycji, zwiększenie skali innowacyjności i wydatków na badania i rozwój to główne zadania stojące przed nowym resortem przedsiębiorczości i technologii - poinformowała we wtorek podczas przyjmowania obowiązków w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii szefowa resortu Jadwiga Emilewicz.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to jeden z elementów realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Plan został określony. Mamy 22 miesiące do kolejnych wyborów. Wiemy jasno co przed nami stoi. Mamy zwiększać poziom inwestycji, mamy zwiększać poziom innowacyjności, mamy zwiększać wydatki na badania i rozwój - powiedziała Emilewicz.

16:30

Dzięki zmianom w armii w ciągu ostatnich dwóch lat, mogła się zmienić także Polska; po raz pierwszy od dziesięcioleci, Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni - powiedział we wtorek dotychczasowy szef MON Antonii Macierewicz podczas przekazania resortu obrony Mariuszowi Błaszczakowi.

W ciągu ostatnich dwóch lat zmieniliście Polskę i zmieniliście armię - mówił Macierewicz zwracając się do generałów, oficerów i żołnierzy, podczas uroczystości przekazania obowiązków Mariuszowi Błaszczakowi.

Dlatego, że zaczęliście zmieniać armię, mogła się także zmieniać Polska. Po raz pierwszy od dziesięcioleci Polacy mogli powiedzieć, że czują się bezpieczni, że są dumni ze swojej armii, że są dumni ze swoich córek i synów, braci i sióstr, które noszą mundury Wojska Polskiego - podkreślił były szef MON.

16:11

Witold Waszczykowski przekazał stanowisko szefa MSZ Jackowi Czaputowiczowi. Nowy minister podkreślił, że zna gmach MSZ od dawna i długo w nim pracował. Pierwsze moje kroki w tym tygodniu to zorientowanie się w funkcjonowaniu resortu, ustalenie współpracy z osobami, które konstytucyjnie zajmują się sprawami zagranicznymi: z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Dziś mieliśmy wspólne spotkanie na ten temat - powiedział minister.

Poinformował też o swoich planach dot. pierwszych wizyt zagranicznych jako szef MSZ. Będę miał pierwszą wizytę w Bułgarii w poniedziałek w przyszłym tygodniu. To ważny partner Polski, państwo przyjacielskie, z którym utrzymujemy bardzo dobre stosunki - zaznaczył Czaputowicz. Dodał, że kontynuuje politykę ministra Waszczykowskiego i rządu, która przywiązuje znaczenie do współpracy regionalnej. Przypomniał też, że Bułgaria od 1 stycznia sprawuje prezydencję w Radzie UE.

Czaputowicz dodał, że drugą wizytę, również w przyszłym tygodniu, złoży w Berlinie. Podkreślił, że Niemcy "są naszym głównym partnerem gospodarczym i politycznym" i Polsce zależy na utrzymaniu jak najlepszych stosunków z tym krajem.

15:12

Dotychczasowy minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak przekazał we wtorek obowiązki nowemu szefowi MSWiA Joachimowi Brudzińskiemu.



Błaszczak, który obejmie resort obrony narodowej, przywitał nowego szefa MSWiA w gmachu ministerstwa około godziny 14.45.

15:05

Jacek Sasin został szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów - dowiedział się reporter RMF FM. Tym samym poseł PiS zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który został powołany na ministra środowiska.

Sasin będzie w dużej mierze koordynował kluczowe projekty, którymi zajmuje się rząd. Komitet Stały Rady Ministrów to bowiem taki przedsionek rządu. Trafiają tam wszystkie projekty ustaw i w gronie wiceministrów są doszlifowywane. Dopiero tak przygotowane projekty wędrują na posiedzenia rządu.

15:00

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska w rozmowie z reporterem RMF FM powiedziała , że wbrew zapowiedziom nie zlikwidowano Ministerstwa Cyfryzacji.

Na razie działalność resortu nadzoruje premier Mateusz Morawiecki. Nowy minister zostanie wybrany niebawem.

14:34

Jak informuje Polska Agencja Prasowa, zmiany w rządzie pociągną za sobą zmiany w partii - ma dojść do zmiany na stanowisku szefa Komitetu Wykonawczego, które pełni obecnie nowy szef MSWiA Joachim Brudziński.

Dokonamy lekkich zmian, jeżeli chodzi o kierowanie partią, łączenie ze sobą funkcji szefa MSWiA i szefa struktur partii to zbyt dużo, nawet dla tak energicznej osoby jak Joachim, stąd w najbliższym czasie będzie zmiana - powiedziało źródło PAP.

Decyzja ta nie zapadnie od razu, ponieważ leży to w gestii Rady Politycznej PiS, licznego ciała, do którego zebrania potrzebne są przynajmniej dwa tygodnie.

Zmiana nastąpi także na stanowisku wicemarszałka Sejmu, którą to funkcję również pełni Brudziński.

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek pytana przez dziennikarzy, kto będzie następcą Brudzińskiego na stanowisku wicemarszałka Sejmu, odparła, że nie ma jeszcze decyzji w tej sprawie. Chcemy jak najszybciej podjąć decyzję, dotyczącą tego, kto zastąpi marszałka Brudzińskiego. Być może uda się to zrobić na tym posiedzeniu Sejmu - podkreśliła Mazurek.

14:24

Dziś o godz. 19 Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość spotka się z Panem Prezydentem Andrzejem Dudą - napisał na Twitterze wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Rzeczniczka PiS powiedziała, że będzie to "tradycyjne spotkanie noworoczne".

13:56

Lekarze rezydenci przyznają, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia z jednej strony oddala perspektywę końca protestu lekarzy, bo nowy minister będzie potrzebował czasu, żeby poznać sytuację od środka, ale z drugiej strony jest to nowe otwarcie.

To jest nowe otwarcie, może ktoś spojrzy na problemy ochrony zdrowia z nowej perspektywy - mówi Jakub Kosikowski z Porozumienia Rezydentów. Mamy nadzieję, że spotkanie z nowym ministrem odbędzie się jak najszybciej. Tym bardziej że problem w ochronie zdrowia jest napięty i z każdym dniem coraz większy - dodaje.

Rezydenci piszą list do nowego ministra zdrowia Jeszcze dziś protestujący lekarze wyślą list z prośbą o spotkanie do nowego ministra zdrowia, Łukasza Szumowskiego, który zastąpił Konstantego Radziwiłła. Lekarze rezydenci przyznają, że ta zmiana z jednej strony oddala perspektywę końca protestu lekarzy, bo nowy minister będzie potrzebował... czytaj więcej

13:51

Organizacje ekologiczne z zadowoleniem przyjęły odwołanie Jana Szyszki z funkcji ministra środowiska. Ich zdaniem lista grzechów byłego szefa resortu środowiska jest długa, na czele z wycinką w Puszczy Białowieskiej. Dodali, że są gotowi do współpracy z nowym szefem MŚ.

Zmiana na stanowisku Ministra Środowiska daje nadzieję na powrót do stanu, w którym resort działa na rzecz ochrony, a nie niszczenia naszego dziedzictwa przyrodniczego. Lista złych decyzji i grzechów ekologicznych ministra Jana Szyszki jest długa, a lekceważenie prawa w związku z wycinką Puszczy Białowieskiej to jedynie czubek góry lodowej - podkreśliła Katarzyna Kościesza z organizacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

Na kwestię Puszczy Białowieskiej zwrócił uwagę też Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska. Jego zdaniem prowadzone przez leśników i ministerstwo działania w puszczy spowodowały "zniszczenia ogromnych połaci" lasu.



Ekolog skrytykował b. ministra, że ten utrzymywał niekorzystne - jego zdaniem - przepisy prawa łowieckiego, a także że promował "życiodajny dwutlenek węgla zamiast energii odnawialnych".

13:47

Rozpoczęło się pierwsze posiedzenie rządu Mateusza Morawieckiego z nowymi ministrami.





13:39

Nie ma samodzielnego Ministerstwa Cyfryzacji; pełne zaskoczenie - tak skomentowała na Twitterze zmiany w rządzie był szefowa resortu cyfryzacji Anna Streżyńska.

Pełne zaskoczenie (...). Nie ma samodzielnego Ministerstwa Cyfryzacji - napisała Streżyńska.

W nowym gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego nie ma samodzielnego resortu cyfryzacji. Powołano nowe ministerstwo, czyli przedsiębiorczości i technologii, na czele którego stanęła Jadwiga Emilewicz.

13:02

Rozmówcy korespondentki RMF FM Katarzyny Szymańskiej-Borginon w Komisji Europejskiej podkreślają, że "ważne są fakty i czyny, a nie polityczne ruchy". Bruksela jest ostrożna - nie chce na razie powiedzieć wprost, że wiąże ze zmianami w polskim rządzie nadzieje na zmianę polskiej polityki europejskiej. Woli poczekać na konkretne działania ministrów.

12:58

To dosyć głęboka zmiana wynikająca z obecnych potrzeb, z nowych zadań rządu; trzymamy kciuki, życzymy powodzenia, z całą pewnością damy radę - powiedziała dziennikarzom rzeczniczka PiS Beata Mazurek odnosząc się do zmian w Radzie Ministrów.

Jak dodała wszystkim, którzy dotychczas w tym rządzie pracowali należą się podziękowania. Przed nowymi ministrami, przed nowym składem Rady Ministrów nowe zadania. Trzymamy kciuki, życzymy powodzenia. Z całą pewnością damy radę - podkreśliła.

Rzeczniczka PiS nawiązała jednocześnie do słów premiera Morawieckiego stwierdzając, że ten rząd, tak jak i poprzedni mam służyć Polsce i Polakom. My, jako zaplecze parlamentarne z całą pewnością będziemy wspierać ten rząd - oświadczyła.

Nie ma jeszcze decyzji, kto zastąpi Joachima Brudzińskiego na funkcji wicemarszałka Sejmu; możliwe, że decyzja zapadnie na tym posiedzeniu Sejmu - oświadczyła Mazurek.

Posiedzenie Sejmu rozpoczęło się we wtorek rano i zaplanowane jest do czwartku.

Mazurek była też pytana o doniesienia medialne, że dotychczasowego marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego miałby zastąpić Antoni Macierewicz, który we wtorek został odwołany z funkcji szefa MON.

Nic mi na ten temat nie wiadomo. Z mojej dotychczasowej wiedzy wynika, że to nie jest brane pod uwagę - odparła rzeczniczka PiS.

12:39

Nasz rząd nie jest przeciwko komuś, jest rządem za nową, coraz lepsza Polską i za nowymi celami; ci, którzy dotąd pełnili funkcję w rządzie wykonali swoją pracę bardzo dobrze, bardzo im dziękuję - mówił premier Mateusz Morawicki. Nowi ministrowie i cała Rada Ministrów jest po to, żeby znajdywać najlepsze drogi do naszego rozwoju, żebyśmy budowali Polskę podmiotową w ramach silnej Europy ojczyzn; powiem krótko i filozoficznie - do roboty- stwierdził szef rządu.

Premier: Nazwiska "nie grają". Do sukcesu potrzeba biało-czerwonej drużyny D​ziękuję tym, którzy pełnili do tej pory funkcje w rządzie; wykonali pracę bardzo dobrze - powiedział w Pałacu Prezydenckim premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nowy rząd "nie jest rządem przeciwko komuś", a jego zadaniem jest budowa podmiotowej Polski w silnej Europie. czytaj więcej

- podkreślił Morawiecki.

Przekonywał, że żaden z ministrów, a także on, nie są w rządzie dla zaszczytów czy prestiżu. Jesteśmy po to, żeby służyć, służyć 24 godziny na dobę - zadeklarował szef Rady Ministrów.

Jak dodał, chciałby, aby rząd Zjednoczonej Prawicy był rządem zjednoczonych Polaków. Dla wszystkich Polaków, dla wszystkich naszych rodaków, bo tylko ze wszystkimi rodakami uda się ta głęboka zmiana, zarówno znaczącej, zauważalnej dla wszystkich poprawy losu, ale również tego żeby Polska była wielka, żeby Polska była jak najsilniejsza - oświadczył Morawiecki.

12:29

Gratuluję objęcia urzędów, ale także gratuluję ponad dwóch lat dobrej pracy dla Polski, po to, żeby zmiana, którą zapowiadaliśmy w 2015 r. i wcześniej, była zmianą dobrą - mówił po zaprzysiężeniu nowych ministrów prezydent Andrzej Duda. Gratuluję premierowi Morawieckiemu odwagi i umiejętności dokonywania zmian nie tylko personalnych, ale także strukturalnych i organizacyjnych - dodawał prezydent. Jestem otwarty na współpracę, proszę o spotkania w przypadku jakichkolwiek problemów; będę czynił wszystko, żeby jak najlepiej współpracować z rządem - deklarował Andrzej Duda.

Prezydent do nowych ministrów: Gratuluję. Jesteście ludźmi bardzo skromnymi "Gratuluję objęcia urzędów, ale także gratuluję ponad dwóch lat dobrej pracy dla Polski, po to, żeby zmiana, którą zapowiadaliśmy w 2015 roku i wcześniej, była zmianą dobrą" - powiedział Andrzej Duda przemawiający w Pałacu Prezydenckim do nowo-powołanych i jednocześnie tych odwołanych... czytaj więcej

12:24

Andrzej Adamczyk powołany na ministra infrastruktury.



12:22

Mariusz Błaszczak powołany na ministra obrony narodowej.



12:21

Jacek Czaputowicz powołany na ministra spraw zagranicznych.



Jacek Czaputowicz nowym szefem MSZ. Zastąpił Witolda Waszczykowskiego Jacek Czaputowicz, dotychczasowy podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zastąpił na stanowisku szefa resortu Witolda Waszczykowskiego. Tym samym potwierdziły się nieoficjalne informacje RMF FM. czytaj więcej

12:19

Joachim Brudziński powołany na ministra spraw wewnętrznych i administracji.



12:18

Henryk Kowalczyk powołany na ministra środowiska.



12:16

Łukasz Szumowski powołany na ministra zdrowia.



12:15

Jerzy Kwieciński powołany na ministra inwestycji i rozwoju.



12:13

Jadwiga Emilewicz powołana na ministra przedsiębiorczości i technologii.



12:12

Teresa Czerwińska powołana na ministra finansów.



Teresa Czerwińska została nowym szefem Ministerstwa Finansów Nowym ministrem finansów w rządzie Mateusza Morawieckiego została Teresa Czerwińska, która do tej pory była podsekretarzem stanu w kierowanym przez Morawieckiego resorcie. czytaj więcej

12:10

Odwołani zostali: Mateusz Morawiecki (minister rozwoju i minister finansów), Konstanty Radziwiłł (minister zdrowia), Jan Szyszko (minister środowiska), Antoni Macierewicz (szef MON), Mariusz Błaszczak (szef MSWiA), Anna Streżyńska (minister cyfryzacji), Witold Waszczykowski (szef MSZ), Andrzej Adamczyk (minister infrastruktury i budownictwa), Henryk Kowalczyk (minister, członek Rady Ministrów).

12:06

Na sali nie ma Antoniego Macierewicza, Anny Streżyńskiej, Konstantego Radziwiłła.





12:05

Rozpoczyna się uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów.





11:59

Premier Mateusz Morawiecki przybył do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Andrzej Duda dokona zmian w składzie Rady Ministrów.





11:58

W Pałacu Prezydenckim za chwilę powinna się rozpocząć ceremonia zaprzysiężenia nowych ministrów w gabinecie premiera Mateusza Morawieckiego.





11:47

Szef MON Antoni Macierewicz, minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, minister cyfryzacji Anna Streżyńska i szef MSZ Witold Waszczykowski opuścili Pałac Prezydencki. Prawdopodobnie zostali oficjalnie odwołani.





11:14

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk opublikował na Twitterze zdjęcie koperty którą otrzymał z Kancelarii Prezydenta. "Obieg dokumentów zakończył się. Czekamy na uroczystość o 12" - napisał.

11:08

W sejmowych kuluarach mówi się również, że z Ministerstwa Zdrowia odejdzie Konstanty Radziwiłł. Jego miejsce ma zająć Łukasz Szumowski. Dużo spekulacji na temat przyszłości Jana Szyszko, który miałby zostawić tekę ministra środowiska na rzecz pracy w Kancelarii Premiera w randze ministra.)

Prawie na pewno z teką szefa MSZ pożegna się Witold Waszczykowski. To o jego dymisji mówi się od samego początku, od kiedy tylko pierwszy raz padło słowo "rekonstrukcja". Zastąpić miałby go Jacek Czaputowicz , a nie - jak wcześniej wielokrotnie spekulowano - Krzysztof Szczerski.

Wiemy też, że za burtą znajdzie się Anna Streżyńska, minister cyfryzacji. Niepewne jest, kto miałby objąć jej resort, ale najgłośniej mówi się o dotychczasowym wiceministrze finansów Piotrze Nowaku.

11:00

Mariusz Błaszczak / PAP jj

Mariusz Błaszczak - szef MSWiA - pożegnał się kilkanaście minut temu ze strażą pożarną, Strażą Graniczną i policjantami. Może to oznaczać, że właśnie Błaszczak zastąpi Antoniego Macierewicza na stanowisku szefa MON.

10:59

Premier Mateusz Morawiecki / Radek Pietruszka / PAP jj

O godz. 13.30. odbędzie się pierwsze posiedzenie rządu Mateusza Morawieckiego w nowym składzie, planowane posiedzenie Rady Ministrów o godz. 10. zostało odwołane - poinformował rano szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

Informację o nowej godzinie posiedzenia, Dworczyk umieścił również na swoim Twitterze. "Dziś o 13.30 pierwsze posiedzenie rządu Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego :) #rekonstrukcja" - napisał.

Posiedzenie o godz. 13.30. odbędzie się już w nowym składzie rządu - dodał Dworczyk. Jak wskazał, znajdą się w nim dwa punkty, które miały być dyskutowane na porannym posiedzeniu.

Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska dodała, że zmiany w gabinecie Mateusza Morawieckiego były konsultowane zarówno z kierownictwem PiS, jak i prezydentem Andrzejem Dudą. Od godz. 13.30 rząd w nowym składzie zabiera się do ciężkiej pracy - powiedziała Kopcińska.

Dopytywana, czy tym samym kończy się temat rekonstrukcji, Kopcińska odpowiedziała, że "to jest zakończenie rekonstrukcji".

Rekonstrukcja rządu - wtedy jeszcze pod przywództwem Beaty Szydło - zapowiedziana została przez nią pod koniec października ubiegłego roku. Po kilku tygodniach oczekiwania, 7 grudnia, po serii spotkań na szczycie i posiedzeniu komitetu politycznego PiS rzeczniczka partii Beata Mazurek ogłosiła, że Beata Szydło poda swój rząd do dymisji, a nowym premierem zostanie Mateusz Morawiecki, dotychczasowy wicepremier oraz minister rozwoju i finansów.Kilka dni później prezydent Andrzej Duda zaprzysiągł stary-nowy rząd: w porównaniu z gabinetem Szydło nie wprowadzono w nim wówczas żadnych zmian.Poważniejsze roszady zapowiedziane zostały natomiast na styczeń. Sam Morawiecki mówił, że możemy spodziewać się ich w krótkim czasie po święcie Trzech Króli.

(mpw)