Wzruszający słowa żony zaginionego na Nanga Parbat himalaisty Tomasza Mackiewicza. "Chciałabym wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy pomogli uratować Elisabeth Revol i zrobili wszystko, co w ich mocy, żeby ocalić mojego Ukochanego Męża Tomka" - napisała Anna Solska na Facebooku.

Ekipa ratunkowa / PAP/Narodowa Zimowa Wyprawa na K2 /

Eli żyje. W moim nieopisanym bólu jestem szczęśliwa, że przetrwała. Próbowała mu pomóc, była z nim tak długo, jak mogła... Dziękuję Eli... - czytamy we wzruszającym wpisie.

Wszelkie zbierane środki związane są z akcją ratowniczą, leczeniem i rehabilitacją Elisabeth oraz pomocą naszym dzieciom - podkreśliła, dziękując wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc.

Anna Solska dodała: Nie jestem w stanie wymienić wszystkich, za co przepraszam... Dziękuję... Z całego serca. Dziękuję za słowa otuchy, wsparcia, które nieprzerwanie do mnie od Was płyną... Za zebranie środków na ratunek w tak krótkim czasie... Dziekuje za wsparcie finansowe... Za pokłady dobra i miłości i zrozumienia. To od Tomka. On to dobro wyzwala i nim emanuje...