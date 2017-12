Dawid Kubacki był drugi, Stefan Hula trzeci, a Kamil Stoch szósty w kwalifikacjach do konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Wygrał Norweg Johann Andre Forfang. W poniedziałek wystąpi komplet Polaków - również Maciej Kot, Piotr Żyła i Jakub Wolny

Dawid Kubacki / PAP/EPA/LISI NIESNER /

Kubacki i Hula skoczyli po 135,5 m, a Stoch, triumfator z Oberstdorfu - 131,5. Dziewiętnasty Kot uzyskał 127,5 m, 24. Żyła - 126 m, a 39. Wolny, który w piątek nie zdołał awansować do pierwszego konkursu - 121 m.

Wynik najlepszego Forfanga to 140,5 m. Norweg jako jedyny w kwalifikacjach przekroczył granicę 140 metrów. Lider Pucharu Świata Niemiec Richard Freitag był czwarty - 135 m.



W konkursach Turnieju Czterech Skoczni obowiązuje w pierwszej serii system pucharowy - zawodnicy startują w parach, a przegrany odpada, z wyjątkiem pięciu tzw. lucky loserów z najwyższymi notami.



Rywalem Kubackiego w poniedziałkowym konkursie, który rozpocznie się o godz. 14, będzie 49. w kwalifikacjach Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes.

Hula zmierzy się z 48. Czechem Cestmirem Koziskiem, Stoch z 45. Niemcem Andreasem Wankiem, Kot ze słynnym Austriakiem Gregorem Schlierenzauerem (32. w kwalifikacjach), Żyła z 27. Słoweńcem Domenem Prevcem, a przeciwnikiem Wolnego będzie 12. Niemiec Markus Eisenbichler.



W niedzielę warunki pogodowe były dość zmienne, ale ogólnie wiatr nie dawał się we znaki tak mocno, jak dzień wcześniej. W efekcie nie było tylu przerw i kwalifikacje przeprowadzono dość sprawnie.



Nie obyło się bez niespodzianek. Do poniedziałkowych zawodów nie zdołali awansować m.in. Szwajcar Simon Ammann (51. miejsce, 120,5 m) oraz 45-letni Japończyk Noriaki Kasai (58. lokata, 115 m).



Po pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni Stoch - triumfator poprzedniej edycji - ma 279,9 pkt. Drugi w klasyfikacji Freitag traci do niego 4,2 pkt, a trzecie miejsce zajmuje Kubacki - 270,1 pkt.

(m)