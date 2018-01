Kamil Stoch był bardzo zadowolony po pierwszym dniu mistrzostw świata w lotach narciarskich. Po dwóch z czterech serii jest trzeci. „Oczywiście jest to do odrobienia, ale ja nie myślę o tym. Chcę się skupić na swoich dobrych skokach i dalekich lotach” – zadeklarował.

Dokończenie rywalizacji zaplanowano na sobotę. Pierwsza z dwóch serii ma rozpocząć się o godz. 16.00. Na razie na czele jest Norweg Daniel Andre Tande, który ma 10,9 pkt przewagi nad Niemcem Richardem Freitagiem i 17,8 pkt nad Stochem.