Kamil Stoch ciągle jest zdecydowanym liderem Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jednak po wczorajszym triumfie w Oslo Daniela Andre Tande, trudno nie zacząć zastanawiać się, czy to właśnie on nie będzie w końcówce sezonu najważniejszym rywalem Polaka w walce o Kryształową Kulę. Jest za wcześnie by bić na alarm. Stoch ma naprawdę solidną przewagę, ale warto przeanalizować sytuację.

Daniel Andre Tande podczas zawodów Pucharu Świata w Oslo /Terje Bendiksby /PAP/EPA

