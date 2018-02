Rafał Fronia to jeden z dwóch uczestników polskiej wyprawy na K2, który musiał opuścić bazę i wrócić do Polski. Polak 9 lutego podczas podchodzenia do obozu pierwszego na drodze Basków, uległ wypadkowi. Spadający kamień uderzył go w przedramię. Późniejsze badania w Skardu potwierdziły, że polski himalaista ma złamane przedramię.

