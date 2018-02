Samotna próba zdobycia szczytu przez Denisa Urubkę wywołała nieporozumienie w bazie pod K2. Pochodzący z Rosji wspinacz nie zdobył szczytu i po zejściu do bazy zdecydował się opuścić wyprawę. Pojawiły się informacje, że Denis Urubko ma utrudniany kontakt z rodziną i jest pozbawiony dostępu do internetu. Do tych wiadomości odniósł się kierownik wyprawy Krzysztof Wielicki.

Fot. Piotr Tomala/ Na zdjęciu Krzysztof Wielicki, kierownik wyprawy na K2 /foto. Polski Himalaizm Zimowy 2016-2020 im. Artura Hajzera/Facebook /facebook.com

