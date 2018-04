Agnieszka Radwańska awansowała z 32. na 30. pozycję w rankingu tenisistek. W zakończonym w sobotę turnieju WTA w Miami Polka pokonała liderkę zestawienia Rumunkę Simonę Halep, która zachowała prowadzenie na światowej liście.

Radwańska po raz drugi w karierze wygrała z rywalką, która zajmowała w dniu meczu pierwsze miejsce w rankingu WTA. Poprzednio udało jej się to w 2012 roku, kiedy pokonała Dunkę Caroline Wozniacki.



W kolejnej rundzie w Miami (1/8 finału) Polka przegrała z Białorusinką Wiktorią Azarenką.



Halep pozostała liderką zestawienia, a za nią sklasyfikowane są Wozniacki i urodzona w Wenezueli Hiszpanka Garbine Muguruza. W czołowej dziesiątce doszło tylko do jednej zmiany - triumfatorka imprezy w Miami Amerykanka Sloane Stephens awansowała z 12. na dziewiątą lokatę, spychając na 10. miejsce Czeszkę Petrę Kvitovą.



W rankingu "Road to Singapore", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Finals, wciąż prowadzi Wozniacki. Stephens awansowała aż o 92 pozycje - na dziesiątą. Najlepsza z Polek Radwańska zajmuje 32. lokatę.





Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 2 kwietnia:

1. (1) Simona Halep (Rumunia) 8140 pkt

2. (2) Caroline Wozniacki (Dania) 6790

3. (3) Garbine Muguruza (Hiszpania) 5970

4. (4) Jelina Switolina (Ukraina) 5630

5. (5) Jelena Ostapenko (Łotwa) 5611

6. (6) Karolina Pliskova (Czechy) 4730

7. (7) Caroline Garcia (Francja) 4625

8. (8) Venus Williams (USA) 4277

9. (12) Sloane Stephens (USA) 3938

10. (9) Petra Kvitova (Czechy) 3271

...

30. (32) Agnieszka Radwańska (Polska) 1525

68. (66) Magda Linette (Polska) 865

139.(140) Magdalena Fręch (Polska) 438





Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Caroline Wozniacki (Dania) 2760 pkt

2. Simona Halep (Rumunia) 2385

3. Angelique Kerber (Niemcy) 2055

4. Jelina Switolina (Ukraina) 1755

5. Petra Kvitova (Czechy) 1620

6. Naomi Osaka (Japonia) 1466

7. Karolina Pliskova (Czechy) 1250

8. Daria Kasatkina (Rosja) 1223

9. Elise Mertens (Belgia) 1196

10. Sloane Stephens (USA) 1136

...

32. Agnieszka Radwańska (Polska) 481

71. Magda Linette (Polska) 256

105. Magdalena Fręch (Polska) 161