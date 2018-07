Zarówno rozstawiony z "dwójką" Hiszpan Rafael Nadal, jak i serbski tenisista Novak Djokovic (12.) awansowali do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu bez straty seta. Obaj jednak musieli się trochę wysilić, by pokonać swoich rywali.

Rafael Nadal / PAP/EPA/NEIL HALL /

Będący liderem światowego rankingu Nadal potrzebował dwóch i pół godzin, by wygrać z 77. w tym zestawieniu Kazachem Michaiłem Kukuszkinem 6:4, 6:3, 6:4. 32-letni Hiszpan, który triumfował w Wimbledonie dwukrotnie (ostatnio w 2010 roku), w widowiskowym spotkaniu 13 razy był o punkt od straty podania. Dwa razy niżej notowanemu rywalowi udało się zaliczyć "breaka".

Zdobywca 17 tytułów wielkoszlemowych, w tym 11 wywalczonych we French Open, w kolejnej rundzie zmierzy się z australijskim nastolatkiem Alexem De Minaurem.



Djokovic uporał się z kolei z Argentyńczykiem Horacio Zeballosem (126. ATP) 6:1, 6:2, 6:3. Serb zanotował sześć przełamań i posłał 15 asów. Niepokój wśród swoich kibiców wzbudził tylko w trzecim secie, gdy poprosił o przerwę medyczną, podczas której fizjoterapeuta masował mu lewe udo. Zdołał jednak zamknąć pojedynek w trzech partiach.



Zawodnik z Belgradu zanotował swoje 60. wygrane spotkanie w Wimbledonie. Tym samym wyprzedził na liście wszech czasów Amerykanina Johna McEnroe i samodzielnie zajmuje piąte miejsce. Wyprzedzają go: Szwajcar Roger Federer, Amerykanin Jimmy Connors, Niemiec Boris Becker i kolejny zawodnik z USA Pete Sampras.



Djokovic to były lider światowego rankingu, ale obecnie, po przewlekłych kłopotach zdrowotnych i trudnościach z odzyskanie formy, jest 21. rakietą świata. Jego problemy zaczęły się rok temu, właśnie podczas londyńskiego turnieju. Miał wówczas poważne kłopoty z łokciem i po tej imprezie zakończył starty w owym sezonie.



Trzykrotnie triumfował na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club - w latach: 2011 i 2014-15.



W trzeciej rundzie zmierzy się z Brytyjczykiem Kyle'em Edmundem lub Amerykaninem Bradleyem Klahnem.

Wyniki czwartkowych meczów 2. rundy singla mężczyzn w wielkoszlemowym Wimbledonie:



Philipp Kohlschreiber (Niemcy, 25) - Gilles Muller (Luksemburg) 7:6 (8-6), 7:6 (7-4), 7:6 (7-3)

Kevin Anderson (RPA, 8) - Andreas Seppi (Włochy) 6:3, 6:7 (5-7), 6:3, 6:4

Guido Pella (Argentyna) - Marin Cilic (Chorwacja, 3) 3:6, 1:6, 6:4, 7:6 (7-3), 7:5

John Isner (USA, 9) - Ruben Bemelmans (Belgia) 6:1, 6:4, 6:7 (6-8), 6:7 (3-7), 7:5

Stefanos Tsitsipas (Grecja, 31) - Jared Donaldson (USA) 6:3, 6:2, 3:6, 4:6, 6:3

Thomas Fabbiano (Włochy) - Stan Wawrinka (Szwajcaria) 7:6 (9-7), 6:3, 7:6 (8-6)Frances Tiafoe (USA) - Julien Benneteau (Francja) 4:6, 6:3, 6:4, 6:2



Novak Djokovic (Serbia, 12) - Horacio Zeballos (Argentyna) 6:1, 6:2, 6:3

Nick Kyrgios (Australia, 15) - Robin Haase (Holandia) 6:3, 6:4, 7:5

Gilles Simon (Francja) - Matteo Berrettini (Włochy) 6:3, 7:6 (7-4), 6:2

Alex De Minaur (Australia) - Pierre-Hugues Herbert (Francja) 6:2, 6:7 (8-10), 7:5, 6:3

Rafael Nadal (Hiszpania, 2) - Michaił Kukuszkin (Kazachstan) 6:4, 6:3, 6:4