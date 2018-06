Aryna Sabalenka będzie rywalką Agnieszki Radwańskiej w półfinale turnieju WTA na kortach trawiastych w Eastbourne. Białoruska tenisistka sprawiła niespodziankę, pokonując rozstawioną z "dwójką" Czeszkę Karolinę Pliskovą 6:3, 2:6, 7:6 (7-5). Polka wyeliminowała z kolei wyżej notowaną przeciwniczkę - wygrała z występującą z "piątką" Łotyszką Jeleną Ostapenko 6:2, 7:5.

Jelena grała bardzo agresywnie, zwłaszcza w drugim secie. Czasem uderzała tak mocno, że nie pomagało to, iż dawałam z siebie 100 procent przy pierwszym podaniu. Cieszę się, że byłam lepsza o ten jeden czy dwa punkty w drugiej partii - powiedziała po spotkaniu Agnieszka Radwanska. Piątkowy półfinał będzie pierwszą konfrontacją 31. w światowym rankingu Polką z 45. w tym zestawieniu Sabalenką.



Impreza w Eastbourne to pierwszy start Agnieszki Radwańskiej po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców. W drodze do "czwórki" pokonała wcześniej Węgierkę Timeę Babos i rozstawioną z "15" reprezentantkę Australii Darię Gavrilovą. W środę odpoczywała, bo rozstawiona z "trójką" Czeszka Petra Kvitova wycofała się przed ich spotkaniem 1/8 finału z powodu urazu. Podopieczna Tomasza Wiktorowskiego przyznała, że nie spodziewała się tak udanego występu ze swojej strony.



Wzięłam ze sobą tylko trzy sukienki meczowe. Myślałam, że tyle na pewno wystarczy. Byłam przekonana, że rozegram tu jedno, maksymalnie dwa spotkania, zwłaszcza że nie jestem rozstawiona. Nie czuję w ogóle, że miałam dwa miesiące przerwy od grania. Czuję się naprawdę dobrze. Uważam, że dobrze mi to zrobiło. Jestem odprężona, zdrowsza, świeża. Dzięki temu zaś jestem bardziej zmotywowana - podsumowała.



29-letnia Polka będzie miała szansę na trzeci w karierze awans do finału tej imprezy. Triumfowała raz - w 2008 roku.



Drugą półfinałową parę utworzą dwie zawodniczki polskiego pochodzenia - najwyżej rozstawiona Dunka Caroline Wozniacki i Niemka Angelique Kerber (4.).



Zawody w Eastbourne są ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się 2 lipca wielkoszlemowym Wimbledonem.



Wyniki ćwierćfinałów singla:



Agnieszka Radwanska (Polska) - Jelena Ostapenko (Łotwa, 5) 6:2, 7:5

Aryna Sabalenka (Białoruś) - Karolina Pliskova (Czechy, 2) 6:3, 2:6, 7:6 (7-5)

Caroline Wozniacki (Dania, 1) - Ashleigh Barty (Australia, 8) 6:4, 6:3

Angelique Kerber (Niemcy, 4) - Daria Kasatkina (Rosja, 7) 6:1, 6:7 (3-7), 7:6 (7-3)

(ug)