Agnieszka Radwańska przegrała z Aryną Sabalenką 3:6, 6:1, 3:6 w półfinale turnieju tenisowego WTA na kortach trawiastych w Eastbourne. To była pierwsza konfrontacja 31. w światowym rankingu Polki z 45. w tym zestawieniu Białorusinką. Wydawało się, że po przegranym pierwszym secie nasza tenisistka przejęła kontrolę nad meczem i rozstrzygnie go po swojej myśli. Drugą partię wygrała gładko 6:1, a w trzeciej, po przełamaniu rywalki, objęła prowadzenie 3:2.

Turniej WTA w Eastbourne: Agnieszka Radwańska przegrała z Sabalenką w półfinale / Steven Paston / PAP/EPA

W kolejnym gemie Agnieszka Radwańska wygrywała już 40:0, jednak od tego momentu gra Polki kompletnie się załamała.



Białorusinka odrobiła przełamanie, wygrała cztery gemy z rzędu i to ona cieszyła się ze zwycięstwa.



Impreza w Eastbourne to pierwszy start Agnieszki Radwańskiej po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją pleców. W drodze do półfinału pokonała wcześniej Węgierkę Timeę Babos, rozstawioną z "15" reprezentantkę Australii Darię Gavrilovą oraz grającą z "piątką" Łotyszką Jeleną Ostapenko. W środę odpoczywała, bo rozstawiona z "trójką" Czeszka Petra Kvitova wycofała się przed ich spotkaniem 1/8 finału z powodu urazu.





29-letnia krakowianka zmarnowała szansę na trzeci w karierze awans do finału tej imprezy. Triumfowała raz - w 2008 roku.



Drugą półfinałową parę tworzą dwie zawodniczki polskiego pochodzenia - najwyżej rozstawiona Dunka Caroline Wozniacki i Niemka Angelique Kerber (4.).



Zawody w Eastbourne są ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającym się 2 lipca wielkoszlemowym Wimbledonem. Radwańska zacznie go od meczu z Rumunką Eleną-Gabrielą Ruse.



Wynik półfinału:



Aryna Sabalenka (Białoruś) - Agnieszka Radwańska (Polska) 6:3, 1:6, 6:3