Magda Linette pokonała w Melbourne rozstawioną z "22" rosyjską tenisistkę Darię Kasatkinę 7:6 (7-4), 6:2 i awansowała do trzeciej rundy Australian Open! Tym samym 25-letnia Polka powtórzyła swoje największe osiągnięcie w Wielkim Szlemie: w ubiegłym roku do tego etapu zmagań udało jej się dotrzeć we French Open.

