Sekrety świątecznej kuchni ujawnił nam znany krakowski restaurator – Jacek Łodziński. Prezenterzy porannych Faktów w RMF FM – Magdalena Wojtoń i Bogdan Zalewski – podpatrywali, jak się przygotowuje i piecze tradycyjną krakowską wielkanocną babę. Potem jej posmakowali. Palce lizać!

Nasi dziennikarze poznali przepis na pyszną krakowską babę wielkanocną Józef Polewka, RMF FM

Oto przepis dla słuchaczy naszego radia i czytelników portalu rmf24.pl.

Baba Wielkanocna (drożdżowa) gości na krakowskich stołach od kilkuset lat jako królowa deserów. Jest "wilgotna", aromatyczna, z bakaliami. Może być podana: z miodem lipowym, z konfiturą z moreli lub z żurawiny, z powidłami śliwkowymi.

Krakowski restaurator Jacek Łodziński poleca średniowieczny przepis zmodyfikowany przez jego kuchmistrzynie:

SKŁADNIKI:





90 dag mąki

12 żółtek

1 szklanka cukru

1 kostka masła

15 dag drożdży babuni

3 cukry waniliowe

szczypta soli

0,5 litra mleka

rodzynki (2 duże garście)

skórka cytryny starta z 5-6 owoców

½ olejku arakowego

Wielkanocna baba upieczona wg przepisu, którym ze słuchaczami RMF FM podzielił się Jacek Łodziński / Józef Polewka / RMF FM

Grzejemy pomieszczenie, w którym wykonujemy babę. Nabieramy dobrej energii, żeby nasze baby wyrosły dorodne.

Przesiewamy mąkę do lekko ciepłej miski. Z 0,5 litra mleka odlewamy szklankę, podgrzewamy, dodajemy 2 łyżki cukru i kruszymy drożdże. Posypujemy mąką i przykrywamy czystą ściereczką. Pozostawiamy do wyrośnięcia.

Gdy nasze drożdże rosną, ucieramy 12 żółtek z resztką cukru na puszysty kogel mogel. Rozpuszczamy kostkę masła i podgrzewamy pozostałe mleko.

Jeżeli drożdże już wyrosły, do miski z mąką wlewamy ciepłe mleko oraz dorodny zaczyn drożdżowy, mieszamy delikatnie. Następnie dodajemy nasz kogel mogel i z całym sercem wyrabiamy babę łącząc z rozpuszczonym masłem. Dodajemy rodzynki, olejek i skórkę z cytryny.

Wyrobione ciasto, tak by robiły się w nim pęcherzyki, odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia. W tym czasie smarujemy formę masłem. Pięknie wyrośnięte ciasto wkładamy do form. Po upieczeniu smarujemy białkiem dla uzyskania lśniącego koloru.

Rozgrzewamy piec i pieczemy w temp. 170 stopni, 20-25 min. Pamiętajmy, by nie przesuszyć babek. Mają być piękne, wyrośnięte, puszyste, a smakiem powinny łamać serce!

Magdalena Wojtoń, Bogdan Zalewski i krakowski restaurator Jacek Łodziński / Józef Polewka / RMF FM