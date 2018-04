Do zatrzymania się i skupienia na tajemnicy zmartwychwstania Chrystusa zaapelował do wiernych podczas mszy rezurekcyjnej prymas Polski abp Wojciech Polak. Hierarcha podkreślał, że zmartwychwstanie jest dla chrześcijan wyzwaniem. "Jest to wyzwanie, zadanie, prawda, którą trzeba nam konkretnie, dzień po dniu, żyć: żyć jako ludzie zmartwychwstania" - mówił.

/ ZSOLT CZEGLEDI / PAP/EPA

Metropolita gnieźnieński nawiązał w homilii do słów papieża Franciszka, który - jak mówił - "zachęcając nas, byśmy rozpalili wierzące serca tak, by biły one na nowo zgodnie z rytmem serca Jezusa, całość swej zachęty zawarł wówczas w trzech krótkich słowach: zatrzymaj się, spójrz i powróć".

Weźmy więc i my teraz te właśnie papieskie słowa i spróbujmy pójść za nimi, aby nasze serca rozjaśniła tajemnica zmartwychwstania. A zatem: zatrzymaj się, Pan zmartwychwstał! W biegu życia, w szamotaninie tylu ludzkich spraw, w naszych sukcesach i porażkach, w naszych nadziejach i lękach, w naszych oczekiwaniach i w snutych planach na przyszłość: zatrzymaj się, Pan zmartwychwstał! - mówił abp Polak.

Zachęcał, by nie pozwolić się "ogarnąć i pochłonąć rozdrażnieniu czy bezsensownej bieganinie wypełniającej serce goryczą i lękiem, że nigdy nic nie osiągniemy, że przecież wszystko tak szybko ucieka, że nie zdążymy z tego życia wystarczająco dużo wycisnąć dla siebie".

Z Piotrem i Janem zatrzymaj się przy grobie Jezusa. Podnieś swój wzrok znad trudnych spraw, znad tego wszystkiego, co cię tak niepokoi, czego się tak boisz, co nie pozwala ci żyć w wolności, którą daje wiara w zmartwychwstanie. Nie skupiaj już uwagi na takim czy innym ciężkim kamieniu w twoim życiu, (...) który może i ciebie jeszcze przed chwilą martwił i zajmował, i nie pozwolił się cieszyć, że jest zmartwychwstanie. Patrz na Zmartwychwstałego! - apelował prymas.

Podkreślił, że zmartwychwstanie "nie jest szczęśliwym happy endem", ale jest dla wszystkich chrześcijan wyzwaniem.

Nie kończy się stwierdzeniem, że odtąd wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Wiemy, żeś zmartwychwstał! Tak, to jest - jak przypomniał nam papież Benedykt XVI - główny element naszego wyznania wiary, to jest okrzyk zwycięstwa, który nas wszystkich dziś jednoczy. Ale jest to również wyzwanie, zadanie, prawda, którą trzeba nam konkretnie, dzień po dniu, żyć: żyć jako ludzie zmartwychwstania - powiedział hierarcha.

Zaznaczył przy tym, że moc zmartwychwstania "czyni nas zdolnymi również do głoszenia życia, do obrony życia i do służby życiu".

Dlatego za papieżem Franciszkiem pragnę dziś powtórzyć, że każde rodzące się dziecko jest obietnicą życia, po raz kolejny okazującego się silniejszym od śmierci. I moc zmartwychwstania sprawia także, że nasze wspólnoty rodzinne, kościelne, a także społeczne, mogą być miejscami budzącymi nadzieję - mówił.

Jeśli nie zamkniemy się w ufortyfikowanych twierdzach, jeśli z ufnością otworzymy nasze umysły i serca wobec drugich, zwłaszcza ludzi potrzebujących pomocy i wsparcia, zdolni będziemy ofiarować Słowo życia i świadectwo miłości Boga: miłości wiernej aż do końca - podkreślił abp Wojciech Polak.