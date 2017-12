Za nami kolejny miesiąc pełny sportowych emocji. Czyje występy dały nam najwięcej powodów do dumy i radości? Kto zasługuje na szczególne wyróżnienie? Zachęcamy do udziału w naszej zabawie i wyboru Sportowca Grudnia w plebiscycie RMF FM i Interii.

Kamil Glik

Kamil Glik / Bartłomiej Zborowski / PAP

W grudniu zebrał owoce całorocznej pracy. Obrońca reprezentacji Polski został wybrany przez "L'Equipe" najlepszym środkowym obrońcą ligi francuskiej i trafił do drużyny roku Ligue 1. Do tego Polak dołożył serię ligowych zwycięstw z ekipą AS Monaco.





Stefan Hula

Stefan Hula / Andrzej Grygiel / PAP

Im starszy, tym lepszy. Nasz 31-letni zawodnik ustabilizował formę i jest pewnym punktem kadry polskich skoczków. W świątecznym konkursie w Wiśle potwierdził dobrą dyspozycję i po raz pierwszy w karierze sięgnął po tytuł mistrza Polski.

Radosław Kawęcki

Radosław Kawęcki / Bartłomiej Zborowski / PAP

Na pływackich mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze bronił złotego medalu na 200 m stylem grzbietowym. Co prawda tytułu nie obronił, ale wywalczył srebrny medal.

Tomasz Pilch

Tomasz Pilch / PZN /

Ma dopiero 17 lat, a już otrzymał powołanie do kadry Stefana Horngachera na Turniej Czterech Skoczni. Siostrzeniec Adama Małysza dołączy do drużyny na trzeci konkurs TCS w Innsbrucku. Czym młodzian zasłużył sobie na powołanie do grona najlepszych? Przede wszystkim znakomitymi występami w Pucharze Kontynentalnym, którego jest liderem. Polak w grudniu wygrywał konkursy w Whistler i Kuusamo, a w Engelbergu był drugi.

Kamil Stoch

Kamil Stoch / Grzegorz Momot / PAP

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski w skokach w Wiśle. Nasz najlepszy skoczek większe sukcesy odnosił na arenie międzynarodowej. Podczas zawodów Pucharu Świata w szwajcarskim Engelbergu dwukrotnie stanął na podium. Najpierw zajął trzecie miejsce, a dzień później zakończył rywalizację na drugiej pozycji.

Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny / PANAGIOTIS MOSCHANDREOU / PAP/EPA

Robi coraz większą furorę w ekipie Juventusu. W grudniu słynny Gianluigi Buffon na dłużej "wpuścił" Polaka do bramki "Starej Damy", a ten nie dał się pokonać w pięciu spotkaniach. Szczęsny zachował czyste konto w ostatnim meczu grupowym Ligi Mistrzów z Olympiakosem, a także w ligowych potyczkach z Interem, Bologną i Romą, jak również w Pucharze Włoch z Genoą.

Alicja Tchórz

Alicja Tchórz / Bartłomiej Zborowski / PAP

To polska pływaczka, specjalizująca się w rywalizacji stylem grzbietowym. Na grudniowych mistrzostwach Europy na krótkim basenie w Kopenhadze Polka znakomicie spisała się w wyścigu na 50 m "grzbietem". Zdobyła srebrny medal.