„Kancelaria prezydenta wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów wicepremierów Polski i Ukrainy Piotra Glińskiego i Pawło Rozenki. Brak decyzji strony ukraińskiej dot. zniesienia zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy oznacza poważny regres zaufania” - powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Sprawę skomentował też sam Andrzej Duda.

Krzysztof Szczerski, szef gabinetu prezydenta / Leszek Szymański / PAP

Kancelaria Prezydenta RP wyraża głębokie rozczarowanie wynikiem rozmów między wicepremierami Ukrainy i Polski. Brak decyzji strony ukraińskiej w fundamentalnej kwestii, jaką jest zniesienie zakazu polskich ekshumacji na terytorium Ukrainy, oznacza poważny regres zaufania i nie realizuje mandatu do rozmów ustalonego przez prezydentów, co znacząco obciąża wzajemne relacje. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do zniesienia tego zakazu w duchu wypełnienia podjętych zobowiązań - powiedział szef gabinetu prezydenta RP.

Sprawę skomentował też sam prezydent Andrzej Duda, który przebywa obecnie na Litwie. Mam nadzieję, że w przyszłości ten impas uda się przełamać - powiedział Duda.



Nie będę ukrywał, że z dużym smutkiem i rozczarowaniem przyjąłem informację z Warszawy, albowiem to był temat, który stanowił ważny element moich rozmów z prezydentem Poroszenką kilka miesięcy temu w czasie wizyty w Charkowie. Później mieliśmy także rozmowę telefoniczną i miałem nadzieję, że ten problem uda się przezwyciężyć - powiedział prezydent Duda.



Podkreślił, że kwestia zgody na ekshumacje jest dla Polski bardzo ważna. Kwestia ekshumacji, czyli kwestia wyjaśniania prawdy historycznej stanowi dla nas element fundamentalny, jeżeli chodzi o pamięć historyczną. To, że na wczorajszym spotkaniu, które miało miejsce w Polsce, ten temat w ogóle nie został podjęty przez stronę ukraińską, muszę powiedzieć, że przyjąłem to z dużym rozczarowaniem i z całą pewnością to nie jest taki kierunek, jaki wskazywaliśmy z prezydentem Poroszenką - podkreślił prezydent.

Przypomnijmy, że w piątek spotkali się wicepremierowie Polski i Ukrainy: Piotr Gliński i Pawło Rozenko. Na spotkaniu została poruszona kwestia pamięci historycznej i jej wpływu na stosunku polsko-ukraińskie.

Padła propozycja, żeby wyjaśnić, w jakich okolicznościach możemy tę decyzję zmienić, ponieważ decyzji nie podejmuje sam wicepremier Rozenko, tylko to jest decyzja międzyresortowego zespołu - tak we wczorajszej Popołudniowej rozmowie w RMF FM mówił, Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce.

