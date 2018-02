"Polski historyk Jan Grabowski powiedział w Tel Awiwie, że przystępowanie do dialogu z Polską na temat "ustawy o Holokauście" (nowelizacji ustawy o IPN) jest ostatnią rzeczą, jaką Izrael powinien zrobić" - informuje "Haarec" w wydaniu online.

Jan Grabowski / Jacek Turczyk / PAP

Według Grabowskiego antysemickie nastroje w Polsce przypominają "mroczne lata", a nowa polska narracja jest fałszywa i wypaczona - napisał "Haarec".



Na konferencji prasowej w Centrum Organizacji Ocalałych z Holokaustu Grabowski powiedział, że "ostatnią rzeczą, jaką powinno się zrobić, jest przystępowanie do jakiegokolwiek dialogu z tymi ludźmi". Biorąc pod uwagę obecny poziom wyrażanego antysemityzmu, nie sądzę, by powinny się odbywać jakiekolwiek oficjalne spotkania w tej sprawie - dodał Grabowski.



Według Grabowskiego Polska powinna przeprowadzić wyczerpującą dyskusję wewnętrzną, zanim będzie mogła prowadzić dialog z Izraelem na ten temat. To jest polski problem, który muszą oni rozwiązać między różnymi częściami polskiego społeczeństwa - powiedział.



"Haarec" odnotowuje też wypowiedź Grabowskiego, który uznał, że mimo członkostwa w Unii Europejskiej, Polska ma "nacjonalistyczny i niedemokratyczny" rząd, którego ustawy można porównać do tych w Turcji czy nawet w Iranie.



Grabowski uznał, że nowelizacja ustawy o IPN jest "bardzo popularna" wśród wyborców partii rządzącej w Polsce. Wyraził obawę, że ustawa będzie miała "mrożący efekt", jeśli chodzi o polskich naukowców i dziennikarzy.



Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.



"Haarec" pisze, że Grabowski odrzucił wszystkie elementy obecnej polskiej narracji, "która porównuje polskie i żydowskie cierpienia w Holokauście, prezentuje Polskę jednoznacznie jako ofiarę nazizmu i twierdzi, że polska kolaboracja z nazistowskimi zbrodniami była zjawiskiem marginalnym i indywidualnym".



Działalności i wypowiedziom Jana Grabowskiego, historyka wykładającego na uniwersytecie w Ottawie, stanowczo sprzeciwiała się w minionym roku Reduta Dobrego Imienia - Polska Liga przeciw Zniesławieniom i współpracujący z nią naukowcy.



W swoich licznych publikacjach i wypowiedziach publicznych fałszuje historię Polski, głosząc tezy sugerujące, że Polacy są współwinni zagłady Żydów - pisała przed rokiem RDI na swojej stronie internetowej o Grabowskim.



Jak dodano, Grabowski to ceniony na świecie badacz historii Holokaustu, który prezentuje stanowisko zbieżne między innymi z Janem Tomaszem Grossem i Barbarą Engelking. Główne tezy jego prac i wypowiedzi medialne ukazują Polaków jako współwinnych zbrodni Holocaustu oraz jako powojennych kontynuatorów ludobójczych działań niemieckich, których przejawem miał być chociażby tzw. pogrom kielecki. Z ust historyka padają oskarżenia o brak jakichkolwiek działań polskich władz wobec zagłady Żydów oraz sugestia, że tragiczny los Żydów był Polakom na rękę i stanowił jedyną nić porozumienia z niemieckim okupantem - napisano e-stronie RDI.