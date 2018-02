Historia i pamięć w kilku odsłonach. Tak zapowiada się nowy tydzień w polityce. Wrócą spory o przeszłość, które obserwujemy już od kilku tygodni. Będzie jednak mowa nie tylko o budzących kontrowersje nowych przepisach o Instytucie Pamięci Narodowej.

Rząd zbiera się zwykle we wtorki. Tym razem jednak posiedzenie zostało przesunięte na czwartek - 1 marca. Przypada wtedy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ministrowie zajmą się projektem ustawy o odbieraniu stopniu wojskowych osobom, które "pełniły służbę wojskową na rzecz totalitarnego państwa i swoją postawą sprzeniewierzyły się polskiej racji stanu". Zapowiadane od wielu miesięcy przepisy mają umożliwić pozbawienie stopni generalskich między innymi Wojciecha Jaruzelskiego i Czesława Kiszczaka. W przypadku generałów i admirałów taką decyzję mógłby podejmować prezydent, a w przypadku pozostałych oficerów i podoficerów - minister obrony.

Gdy rząd będzie rozmawiał o tym, jak odbierać stopnie wojskowe, prezydent wręczy awanse nowym generałom i admirałom. To także stanie się w czwartek - 1 marca. Andrzej Duda zaakceptował czternaście kandydatur przedstawionych przez szefa MON Mariusza Błaszczaka. Wcześniej przez wiele miesięcy odmawiał przyznania generalskich nominacji, o które wnioskował poprzedni minister - Antoni Macierewicz.

Trwająca od kilku tygodni dyskusja o dyplomatycznym sporze wokół ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej będzie miała nową odsłonę. Między innymi dlatego, że 1 marca jej przepisy wejdą w życie. Będą też wracały pytania o zapowiadane od kilku tygodni spotkanie zespołów roboczych z Polski i Izraela, stworzonych w związku z dyplomatycznym kryzysem. Na razie nie wiadomo - kiedy i gdzie eksperci mieliby rozmawiać o kontrowersjach wywołanych przez nowe polskie prawo.

Posłowie zajmą się tymczasem przygotowanym przez prezydenta projektem ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. Będą też przyglądali się kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa tworzonej na podstawie zmienionych niedawno przepisów. Kluby opozycji zapowiadają, że nie wezmą udziału w procedurze ich wyboru. Zamierzają jednak dopytywać o zgłoszonych kandydatów. Politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej wybierają się do ministra sprawiedliwości. We wtorek rano - w ramach interwencji poselskiej - chcą poznać dokumenty pokazujące, jak wyglądała weryfikacja sędziów mających trafić do KRS i kto udzielił im poparcia.

Przed sejmową komisją śledczą pojawią się kolejni świadkowie. Na poniedziałek i wtorek posłowie wezwali do Sejmu czterech funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pracujących przy sprawie Amber Gold. Ich przesłuchania zostały podzielone na część jawną i zamkniętą.

W Parlamencie Europejskim znów będzie mowa o Polsce. W środę debata, a w czwartek głosowanie nad rezolucją dotyczącą tego, co dzieje się w naszym kraju. Eurodeputowani będą więc rozmawiać o procedurze dotyczącej artykułu 7 i najprawdopodobniej poprą działania Komisji Europejskiej. Wskazuje na to rozkład głosów w europarlamencie.

Tam także wybór nowego wiceprzewodniczącego, który zajmie miejsce odwołanego niedawno Ryszarda Czarneckiego. Jego grupa polityczna - Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - bierze pod uwagę dwójkę deputowanych. To Belgijka - Helga Stevens i Polak - Zdzisław Krasnodębski. O tym, kto ostatecznie zostanie zgłoszony jako kandydat EKR, zdecyduje zaplanowane na wtorek wewnętrzne głosowanie w tej frakcji.

W europarlamencie pojawi się też temat reparacji wojennych od Niemiec. Politycy PiS organizują tam konferencję, na której zamierzają o tym rozmawiać z ekspertami z Instytutu Zachodniego, Uniwersytetu w Akwizgranie oraz Uniwersytetu Bremeńskiego.