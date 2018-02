​Centrum Szymona Wiesenthala oświadczyło, że rozważa wydanie rekomendacji dla Żydów w sprawie podróżowania do Polski z zaleceniem ograniczenia wizyt do odwiedzenia "grobów przodków i obozów zagłady z czasów Holokaustu".

Zdjęcie ilustracyjne / Photoshot / PAP/EPA

Po uchwaleniu w Polsce kontrowersyjnej nowej "ustawy o Holokauście" (nowelizacji ustawy o IPN - PAP) i wywołanym przez nią antysemityzmie, który wstrząsnął społecznością żydowską, Centrum Szymona Wiesenthala rozważa wydanie zalecenia dotyczącego podróżowania (ang. travel advisory) dla społeczności żydowskiej na świecie - poinformowała ta pozarządowa organizacja żydowska z siedzibą w Los Angeles w komunikacie opublikowanym w środę wieczorem.

Zalecenie dotyczące podróżowania zachęcałoby Żydów do ograniczania podróży do Polski tylko w celu odwiedzenia grobów przodków i obozów zagłady z czasów Holokaustu - napisano w komunikacie.



Takie działanie podejmowalibyśmy z wielką niechęcią. Nie jesteśmy wrogami Polski. Nasze Centrum przyciągnęło setki żydowskich i nieżydowskich przywódców na dziesiątki misji w ciągu ostatnich czterech dziesięcioleci - wskazali dziekan i założyciel Centrum rabin Marvin Hier i wicedziekan Abraham Cooper w oświadczeniu, cytowanym przez izraelski dziennik "Times of Israel".



Boimy się o Polskę, w której teraz historia Holokaustu jest kształtowana na nowo przez siły polityczne, które chcą pogrzebać brzydką przeszłość, która obejmuje mordowanie Żydów przez Polaków podczas Holokaustu i bezpośrednio po II wojnie światowej - oświadczyli Hier i Cooper.

Jeśli uwolniony antysemityzm nie ustąpi, Żydzi staną w obliczu rosnących zagrożeń. Centrum Szymona Wiesenthala będzie ściśle monitorować sytuację w nadchodzących tygodniach i miesiącach i podejmie odpowiednie działania - napisano.



Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza m.in. przepisy, zgodnie z którymi każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciw ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.



Ustawa wywołała ostrą krytykę ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda podpisał ją 6 lutego i skierował w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, by ten zbadał, czy przepisy nie ograniczają w sposób nieuprawniony wolności słowa oraz kwestię tzw. określoności przepisów prawa.



Centrum Szymona Wiesenthala jest jedną z największych międzynarodowych żydowskich organizacji praw człowieka.

(ph)