Trener polskich siatkarzy Vital Heynen przyznał, że wygrana z Rosją 3:0 w sobotnim meczu Ligi Narodów w Krakowie i jej styl zaskoczyły go. "Nie spodziewałem się, że możemy zagrać tak dobrze" - podkreślił belgijski szkoleniowiec.

Vital Heynen / Andrzej Grygiel / PAP

Przed konfrontacją ze "Sborną" Heynen zaznaczył w rozmowie z dziennikarzami, że wydaje mu się, iż jego podopieczni mogą jeszcze nie być gotowi na zwycięstwo nad mistrzami Europy. Ci jednak zaskoczyli pozytywnie nie tylko kibiców, ale i swojego trenera.



Nie spodziewałem się, że możemy zagrać tak dobrze - przyznał Belg.



Występ biało-czerwonych w LN poprzedziły dwa sparingi z Kanadą. Polacy popełniali w nich bardzo dużo błędów w polu serwisowym.



Dziś spisali się za to niesamowicie. Pomylili się tylko kilka błędów, a cały czas nakładali na rywali dużą presję w tym elemencie. To była wysoka jakość - ocenił trener.



Heynen nie zgodził się ze stwierdzeniem, że spotkanie ze Rosją było pierwszym poważnym sprawdzianem jego zespołu w meczach o stawkę. W piątek biało-czerwoni bez problemu uporali się z Koreą Południową 3:0.



Uważam, że mecz z Koreą był ważniejszy. Tamten musieliśmy wygrać, dzisiejszy mogliśmy, ale gdybyśmy ulegli takiemu rywalowi, jak Rosja po walce, to nikt nie mógłby narzekać. Tak naprawdę każde spotkanie jest testem w takim samym stopniu - argumentował Belg.